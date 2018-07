Erfolgreicher Immobilienfonds

In den drei Jahren seines Bestehens hat der CO-OP-lmmobilien-Fonds, der den Konsumgenossenschaften nahesteht, je Anteil 28,55 Mark in Form von Ausschüttungen und Wertsteigerungen erwirtschaftet. Damit rangiert der Fonds trotz der Aktien-Hausse der letzten Jahre noch vor den Investment-Fonds auf Effektenbasis. Auch für das laufende Geschäftsjahr zeichnet sich wieder eine ausgezeichnete Entwicklung ab, so daß mit einer kontinuierlichen Wertsteigerung und einer guten Ertragsgestaltung zu rechnen ist.

Auch hier Mengenrabatt

In dem „Gespräch am Bankschalter“, das unter der Überschrift „Erhard als Zugpferd“ (ZEIT Nr. 20) lief, war von der Spesenregelung bei sogenannten offenen Konten die Rede, auf die regelmäßig Einzahlungen ohne Spesenvorauszahlungen vorgenommen werden können. Die Kauffmann Associates GmbH, Tuttlingen, macht darauf aufmerksam, daß man bei einigen Fonds in den Genuß des Mengenrabatts gelangen kann, wenn man bei der Einrichtung des offenen Kontos die unverbindliche Absichtserklärung abgibt, innnerhalb von 2 bis 3 Jahren einen bestimmten Gesamtbetrag zu investieren. Falls man diese Absicht später nicht verwirklicht, bezahlt man für die erworbenen Anteile den regulären Preis, sonst die um den Mengenrabatt gekürzten Spesen.