Schlüsselfrage

Die englische Kunstschmiedewerkstatt Ridgeway Jorge stellt nicht nur eiserne Tore und Türklopfer her. Seitdem in einer Londoner Ausstellung des löblichen Schmiedehandwerks auch kunstvolle, mit Blumenornamenten verzierte Keuschheitsgürtel für gefährdete. Ehefrauen gezeigt wurden, kann sich die Firma vor Nachfragen nach dem hautengen Kleidungsstück nicht mehr retten. Bislang lieferte sie schon über fünfzig Gürtel – das Stück zu 250 Mark. – an besorgte Briten. Die Nachfrage mißtrauischer Ehefrauen nach Männergürteln ist ebenfalls im Steigen begriffen. Ridgeway stieß hier jedoch auf Konstruktionsprobleme.

Sonntagsruhe

Statt seiner Gemeinde von der Kanzel von den Erdenplagen zu predigen, zog ein Schweizer Pastor in Ottenbach am Sonntagvormittag mit seiner Gemeinde an den Dorfteich. Dort schippten die Gläubigen zur Ehre Gottes und zur Freude vieler Mitbürger den seit Jahren angesammelten Schutt und Müll auf Lastwagen und karrten ihn weg. Himmlischer Lohn steht noch aus; dafür erhielt der Pastor eine handfeste irdische Anzeige wegen Schändung der heiligen Sonntagsruhe.