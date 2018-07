Dabeisein – wird in der Schweiz für 3190 Franken, in Deutschland für 2890 Mark verkauft. Auf gut Glück. Denn: Es kann Ihnen nichts versprochen werden außer... der guten Chance, einen der größten Augenblicke der Menschheitsgeschichte mitzuerleben.

Der Augenblick: 16. Juli (ein Mittwoch) 10 Uhr 27 Minuten 26 Sekunden.

Die amerikanische Weltraumbehörde hat diesen Augenblick gemacht: Start zum Mondflug von Apollo 11 auf Kap Kennedy; und die Reiseveranstalter (Kuoni in der Schweiz, DER in Deutschland) locken Touristen, Zeugen der Zeit zu sein: Wir haben einen Platz außerhalb des NASA-Sperrgebiets reserviert, der Ihnen einen unverbauten Blick über die Lagune zur etwa zehn Kilometer entfernten Startrampe gewährt. Three... two... one... Hinterher werden die Lunchpakete verteilt.

Die Reise gilt den Raketen, nicht Amerika. Nur ein bißchen Amerika wird mitverkauft: Miami (wo Sie die nötige Erholung nach diesem aufregenden und anstrengenden Tag finden) und New York (der Tag, an dem die Mondjahren wieder in die Erdatmosphäre eintreten sollen. Ein Konferenzzimmer wurde in Ihrem Hotel reserviert und mit Farbfernsehgeräten ausgestattet. So haben Sie einen Tribünenplatz beim Finale des dramatischen Abenteuers).

Dabeisein– sechzehn Tage alles in allem.

KM