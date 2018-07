ARD, Dienstag, 10. Juni: „Die Zimmerschlacht“

Sie ist und bleibt ein Fernsehspiel, die Zimmerschlacht, und kein Theaterstück. Nur auf dem Bildschirm, nicht in Bühnenkästen gewinnt die alte liebe Geschichte des Schriftstellers Walser vom Ehepaar, das keine Spuren hinterläßt, Gleichnischarakter. Hingewischt, weggewischt, umrahmt von Neuguinea und Weikersheim, von Paradiesvögeln und Bachspielerinnen (20.15 Uhr: Expeditionen ins Tierreich, 22.20 Uhr: Musik auf Schloß Weikersheim, dazwischen die Zimmerschlacht), befinden sich Trade und Felix Fürst genau am richtigen Ort. Kein kalter Modergeruch aus dem Bühnenhaus, keine Pappen und Bretter, keine fürstliche Loge: Das alles wäre unangemessen. Wo Kiesinger wandert, Krauthausen dribbelt und Hans Söhnker als Zirkusdirektor agiert: auf den Bildschirm gehören Edward Albees europäisch-gesittete Partner.

Der kleine Rahmen spiegelt das Puppenheim; hier gewinnen die Requisiten, verfluchte Rattenmaus, gebenedeites Telephon, ihren Fetischcharakter. Die Sätze der Akteure, Rodomontaden eines impotenten Schwätzerchens und einer frustrierten Schönrednerin, bedürfen der unterstreichenden oder widerlegenden Gestik; der Zuschauer muß sehen, wie hier ein Glas angefaßt wird oder da ein Mundwinkel zuckt. Mag sich Albees Mannschaft schreiend und trommelnd und wirbelnd auf großen Flächen austoben – das Walsersche Paar (einst, im Hörspiel „Ein grenzenloser Nachmittag“, Eduard und Gisa benannt, jetzt, unter den Namen Trade und Felix, in der gleichen künstlichen Luft die gleichen bösen Spiele vorexerzierend) kommt mit einem Quadratmeter aus.

Die deutsche Hölle ist klein, und was die Bewohner angeht, so rekapitulieren sie nur noch zitatweise ihre Ängste und Traumen, markieren statt zu handeln und unterstreichen Satz für Satz, daß sie die Konflikte längst verinnerlicht haben. Nicht in Steigerungen der Ausgangslage, sondern in der Unmöglichkeit von Eskalationen liegt die Dramatik des Stücks.

Wiederkehr des ewig Gleichen heißt die Devise, das Morgen ist das repetierte Gestern, man wärmt Vergangenes auf, und der Betrachter ist angehalten, sich, wenn das Stück verwischt, aber nicht endet, weitere Variationen auszudenken. (Unter solchen Gesichtspunkten erweist sich die Inkonsequenz eines zweiten Aktes auf der Theaterbühne: Da muß neu anfangen, was doch gar nicht aufgehört hat; da wird ein Einschnitt vorgetäuscht in einem Drama, dessen Wesen seine Zäsurlosigkeit ist.)

Vortrefflich Franz Peter Wirths Regie. Vortrefflich Frau Uhlen und Benrath: Redend suchten sie Mauern zwischen sich und der Vergangenheit, dem Schweigen, den schrecklichen Pausen aufzurichten, papierene Wälle, gehäuft, um sogleich wieder zerrissen zu werden. Meisterlich: Wie sie da, Hinterkopfglätzchen neben Toupet, vorm Fernsehschirm saßen. Beklagenswert: das Fehlen von Trudes großem Frustrationsmonolog, dem Pendant zu Felixens Rede, das wegen des Zentralprinzips des Stücks, des Gleichgewichts des immer Gleichen, notwendig ist. Momos