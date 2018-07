Washington, im Juni

Im Lande des Überflusses feiert die Verschwendung für militärische Projekte wahre Orgien. Das ergibt sich aus immer neuen Enthüllungen in einer Untersuchung, die ein aus beiden Häusern des Kongresses zusammengesetzter Ausschuß unter dem demokratischen Senator William Proxmire zur Zeit anstellt. Kostenvoranschläge für den großen Düsentransporter „Galaxy“ der Firma Lockheed, der künftig die schnelle Verlegung ganzer amerikanischer Divisionen von einem Punkt des Globus zum anderen gewährleisten soll, sind danach um rund zwei Milliarden Dollar überschritten worden. Für die Installation der Interkontinentalrakete Minuteman II wurden rund sieben Milliarden Dollar aufgewendet. Das sind rund vier Milliarden Dollar mehr, als ursprünglich veranschlagt waren.

Dies sind nur die ganz groben Brocken. Am Rande der Untersuchung kommt heraus, daß bei der Marine beispielsweise die Kosten für die Herstellung eines tieftauchenden Mini-Unterseebootes zur Bergung von Mannschaften untergegangener U-Boote um das 27fache – von drei auf achtzig Millionen Dollar pro Exemplar – kletterten. Manche exotischen oder futuristischen Waffensysteme verschlingen Hunderte von Millionen, manchmal sogar Milliarden Dollar und werden dann fallengelassen, weil sie nicht funktionieren oder sich am Ende doch als überflüssig erweisen. Nicht selten verkehrt sich gerade der gute Vorsatz rationalen Wirtschaftens ins Gegenteil. Beispielsweise bei dem vom früheren Verteidigungsminister McNamara verfolgten Projekt für die Luftwaffe und die Marine, statt zwei verschiedene Versionen zu entwickeln, ein und dasselbe Flugzeug-Grundmodell einzuführen – in diesem Fall die F-111. Dieser Versuch der Vereinheitlichung hat die Entwicklungskosten über den Voranschlag hinaus verzehnfacht. Es stellte sich heraus, daß das vorgesehene Modell für Flugzeugträger zu schwer war. So wurde diese Version der F-lll gestrichen – nachdem dafür zusätzlich über eine halbe Milliarde Dollar Entwicklungskosten aufgewendet worden waren.

Der Trend zur Kostenüberschreitung bei modernen Waffensystemen, ist nicht neu. Das Brookings-Institut in Washington rechnet bei vielen dieser Systeme mit einer Kostensteigerung von 300 bis 400 Prozent zwischen Voranschlag und Endabrechnung. Die Untersuchung im Proxmire-Ausschuß brachte ans Licht, daß daran nicht nur normale Faktoren der Kostenerhöhung wie allgemeiner Preisanstieg oder verfeinerte technische Ansprüche schuld sind, sondern daß auch eine höchst sorglose Handhabung der Vorschriften bei der Vergabe von Lieferverträgen durch das Pentagon, in der Rechnungsprüfung und bei der Kostenrevision in den Herstellerfirmen festzustellen ist. Bisweilen entsteht der Eindruck, die militärische Verwaltungsbürokratie sei der Handlanger der Rüstungsindustrie. Das fällt besonders schwer ins Gewicht, da das Pentagon bei einem Militärhaushalt von achtzig Milliarden Dollar der größte Auftraggeber Amerikas ist und gegenwärtig jährlich für über vierzig Milliarden Dollar Beschaffungsaufträge zu vergeben hat.

In einem Fall hat nun das Weiße Haus die Konsequenzen aus dem oft kostspieligen und sinnlosen Nebeneinander von Lieblingsprojekten der verschiedenen Teilstreitkräfte gezogen: Die seit sechs Jahren mit Ausgaben von bisher 1,3 Milliarden Dollar betriebene Entwicklung eines bemannten Militärtrabanten – Manned Orbiting Laboratory (MOL) – für die Luftwaffe wurde eingestellt; 1,8 Milliarden Dollar werden dadurch eingespart. Für das MOL gab es keine überzeugende Rechtfertigung, da die Raumfahrtbehörde NASA ohnehin an viel größeren bemannten Raumstationen arbeitet, die den gleichen Zweck erfüllen.

Alle diese Fehlinvestitionen, Kostenüberschreitungen und Planlosigkeiten sind Wasser auf die Mühlen der Gegner des „militärisch-industriellen Komplexes“, der zum Buhmann der liberalen Opposition gegen das von Nixon vorgeschlagene Safeguard-Abwehrraketensystem gemacht worden ist. Die Verflechtung von Rüstungswirtschaft, Militärbürokratie und weiten Bereichen der Forschung treibt gewiß manche seltsamen Blüten. Sie ist aber schwerlich für alle Fehlorientierungen oder gar für die Militarisierung der amerikanischen Außenpolitik verantwortlich zu machen. Der frühere Außenminister Dean Acheson nannte denn auch vor dem Proxmire-Ausschuß den Sturmlauf gegen den militärisch-industriellen Komplex eine Hexenjagd. Daran ist zumindest so viel richtig: Ohne die Leistungsfähigkeit seiner Rüstungswirtschaft und ohne die große Organisation seines Verteidigungswesens wäre Amerika außerstande, seine Schutzfunktionen zu erfüllen. Joachim Schwelien