Seit Ende des trüben Baissejahres 1968 weht an der Seine, wie man weiß, wieder ein frischerer Börsenwind. Im Durchschnitt stieg das französische Kursniveau bis vor kurzem um gut ein Drittel. Ursache waren die zunehmenden Auftragsbestände der französischen Industrie, die Devisenkontrolle, die die französischen Anleger energisch an die einheimischen Papiere verwies, die täglich um 30 bis 40 Millionen Francs wachsenden Investmentfonds – vor allem aber die Flucht in den Sachwert, um sich gegen eine Abwertung der französischen Währung zu wappnen.

Dies letztere Stimulans hat nun, nach einer ersten Abschwächung als Reaktion auf das Ergebnis des Wahlgangs vom 1. Juni, zunächst einmal an Wirkung eingebüßt. Private Anleger haben sich beruhigt, Spekulanten lösen sich von ihren Haussepositionen, Institutionen schreiten zu Abgaben, fast die Hälfte der Jahresgewinne ist schon wieder dahin.

Daß das neue Regierungsteam Hand an die Parität des Franc legt, gilt fürs erste als unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist dagegen, daß man mit Abstrichen an den Staatsausgaben und einer Politik teureren Geldes ziemlich bald der überhitzten Konjunktur im Lande zu Leibe rückt – und damit vielleicht wieder gewerkschaftliche Widerstände provoziert.

All dies und die Aussicht, daß als Köder zur Rückführung französischen Fluchtkapitals aus dem Ausland eine neue, möglicherweise ihrerseits die Aktienkurse drückende „Pinay“-Staatsanleihe aufgelegt werden könnte, eröffnet nicht eben erbauliche Perspektiven für die Kursentwicklung französischer Aktien in nähererZukunft.

Gewiß dürften den Franzosen die Ausländsbörsen noch eine Zeitlang unzugänglich bleiben. Gewiß schlummern Kräfte in der Tatsache, daß von 30 Millionen Franzosen erst 800 000 wissen, wie man mit einer Aktie überhaupt umgeht. Aber was hilft’s?

Wer nicht jeglichem Risiko abhold ist, entdeckt aber gerade in dieser Situation auf mittlere Frist Börsenchancen in sorgfältig ausgesuchten französischen Spitzenwerten. Die Qualitäten, die in einem Papier wie Rhône-Poulenc, wie Michelin B, Compagnie des Petroles (CFP), Le Nickel oder dem Leasingtitel Locabail stecken, sind auf dem augenblicklich wieder günstigeren Niveau für sich allein schon hausseträchtig. Ein Risiko nach unten erscheint bei Kurs-/Gewinn-Verhältnissen von lächerlichen 12 für Rhône-Poulenc,

für den Gummiwert Michelin oder gar nur 7,5 für CFP außerordentlich gering.