Von Joachim Kaiser

Was ist langweiliger als die Ilias?“ fragte Valéry den André Gide. „Das Rolandslied“, antwortete dieser.

Sollte das Gespräch wahrheitsgemäß überliefert worden sein, so kann man sich auch vorstellen, wie es geführt wurde. Beide haben bestimmt gelächelt, als sie die heiligen Kühe des Abendlandes, Frankreichs und aller Romanisten gesprächsweise schlachteten. Denn beide waren ja von der Kultur, deren Archetyp-Idole sie verrieten, so angefüllt, so getränkt, so überfüllt, daß sie sich sanften Zynismus leisten konnten. Die „gebildeten“ Bewunderer Valérys und Gides wußten natürlich ohnehin, wie es gemeint war.

Ob die Leser, die Peter Handkes unter dem Titel „Natur ist Dramaturgie“ (in der ZEIT vom 30. Mai) abgedruckte „Beobachtungen bei den Aufführungen des Berliner Theatertreffens“ zu begreifen versucht haben, auch imstande waren, aus dem Gefühl gesicherten Kulturbesitzes oder aus der Überzeugung, daß die traditionelle und gegenwärtige „Kunst“ ja ohnehin keinen Menschen mehr zu interessieren scheint, über Handkes freimütig vorgetragene Urteile zu lächeln? Man kann ja kaum sagen, daß wir uns gegenwärtig eines sicheren ästhetischen Koordinatensystems erfreuen. Und das Publikum ist verwirrt, verunsichert genug...

Oder sollte Handke trotz aller Erfolge immer noch in die Schar jener jüngeren Publizisten gehören, die an „Profilneurose“ leiden, einer Krankheit, die dazu verleitet, von Zeit zu Zeit etwas zwar nicht unbedingt Stichhaltiges, aber doch unbedingt Unverkennbares zu äußern?

Sein Aufsatz wirkt wie eine Folge dieser Krankheit. Handke-Kenner werden ihn in dem Bewußtsein gelesen haben, daß zwar vieles gar nicht um jeden Preis wahr, aber doch bestimmt typisch für Handkes Ästhetik und seine augenblicklichen künstlerischen Überzeugungen sei. Handke-Indifferente hingegen dürften an der Verbindlichkeit der Ratio gezweifelt haben. Die kluge Avantgarde entfernt sich, der Rest wählt konservativ.