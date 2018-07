Köln

Der Klingelpütz, Kölns berüchtigtes Strafgefängnis im Herzen der Stadt, steht leer. Seit dem 3. Juni ist die Stadt Eigentümerin des abbruchreifen Gebäudes und eines Geländes von 26 300 Quadratmeter. An der Stelle des alten Knasts soll ein Park entstehen.

Die Anwohner sind glücklich. Endlich raubt ihnen niemand mehr die Nachtruhe mit so trostreichen Rufen wie „Liebchen, halte durch!“ oder „Tünn, saach nix, ich saach auch nix!“ oder „Egon, ich bin nicht fremdgegangen, glaub es mir doch!“ Vorbei sind auch die Zeiten, da Schnapsflaschen und Kassiber, an Schnüren baumelnd, ins Zellenfenster geschmuggelt wurden. Vorbei ist das Vermieten von Mansardenfenstern und Dachluken, von denen aus Liebesgrüße und Winksignale zum Zellentrakt hinübergingen.

Für den braven Bürger bedeutete der Klingelpütz ein notwendiges Übel, aber auch ein Wahrzeichen seiner Stadt, das – so eine Kölner Zeitung – „ihm ans Herz gewachsen war wie ein ungeratenes Kind“. Über das Gefängnis kursierten unzählige Tünnes-und-Schäl-Witze; der Kölner lachte sich schief, wenn er von Zechgelagen hörte, die Wärter und Häftlinge vereinte, oder wenn wieder mal einem Gefangenen der Ausbruch gelungen war. Als vor genau einem Jahr drei Häftlinge die hohen Mauern überkletterten und in Gefängniskleidung Straßenbahn und Autobus fuhren, fand sich keiner, der sie verpfiffen hätte. So ein „fideles Gefängnis“ paßte ins Kölsche Weltbild besser als die Wahrheit, die der nordrhein-westfälische Justizminister mit „Dr. Marbuses Gruselkabinett“ verglich.

Daß im Klingelpütz einmal ein Galgen stand, daß in der NS-Zeit politische Hälftlinge gefoltert, französische, holländische und belgische Kriegsgefangene unter der Guillotine starben – wer dachte noch daran? Bis in die jüngste Vergangenheit hätten Selbstmordnachrichten aus dem Gefängnis die Kölner alarmieren müssen. Aber niemand machte sich Gedanken darüber, warum.

In diesen Tagen nun beschäftigte der Klingelpütz noch einmal die Gemüter. Der Kölner Stadtanzeiger regte an, das Gebäude vor dem Abbruch zur Besichtigung für die Bürger freizugeben, Teile des Gemäuers, Fenstergitter oder eine Zellentür und anderes als Erinnerungsstücke für karitative Zwecke zu versteigern oder zu verkaufen. Justizminister Neuberger aber ist dagegen: „Die Kölner würden bei einer Besichtigung der alten Anstalt einen Eindruck erhalten, der nicht nur den Verhältnissen, die im Klingelpütz zur Zeit seiner Benutzung bestanden, nicht gerecht werden, sondern dazu noch die Gefahr mit sich bringen würde, daß er verallgemeinernd auf die übrigen Vollzugseinrichtungen übertragen wird.“ Oberbürgermeister Burauen beschwor seine Bürger im Expreß: „Der alte Klingelpütz muß endlich vergessen werden!“ Und: „Wir sollten doch froh sein, daß wir dieses scheußliche Objekt abräumen können. Was gibt es denn da schon zu sehen?“

Viele Bürger dachten anders. Sie wollten sich das Gemäuer auch einmal von innen ansehen, waren auch an makabren Souvenirs interessiert. Aber dann kamen die Bagger und rissen alles nieder. Nun wird bald über dem alten „Pütz“ Parkgras wachsen... Magda Gatter