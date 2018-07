Von Wilhelm Treue

Kurt Zierold: „Forschungsförderung in drei Epochen. Deutsche Forschungsgemeinschaft. Geschichte, Arbeitsweise, Kommentar“; Franz Steiner Verlag GmbH, Wiesbaden 1968; 638 Seiten, 70,– DM.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, früher auch Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft genannt, ist nächst den Kultusministerien und vor dem „Stifterverband“ der deutschen Wirtschaft, der Fritz-Thyssen-Stiftung, der Stiftung Volkswagenwerk und anderen kleineren Stiftungen die größte und bedeutendste Institution für „Forschungsförderung“, wie es im Titel des Buches heißt – und natürlich auch, was nicht gesagt wird: für Forschungspolitik. Denn sie ist es, die Schwerpunktprogramme anregt und finanziert (wie Vor- und Frühgeschichte im Nordseeraum, Geschichte der Frühindustrialisierung); sie fördert die Arbeit auf gewissen Gebieten – oder sie tut es eben nicht und beeinflußt dadurch Forschungsrichtungen, schafft Habilitations- und Promotionsmöglichkeiten und -bedarf, und so weiter.

Die Geschichte eines solchen Unternehmens bildet ein Kern- und Hauptstück der Wissenschaftsgeschichte und kann daher von erheblichem Erkenntniswert für künftige wissenschaftspolitische und Wissenschaftsförderungsmaßnahmen sein, wenn man sie unter den richtigen Gesichtspunkten erforscht und darstellt.

Was wäre zum Beispiel auf diesem oder jenem Gebiet in finanziellen (oder politischen) Krisenzeiten nicht geschehen, wo wäre die deutsche Forschung hinter die ausländische zurückgefallen – und dadurch ein Stück Kulturrepräsentanz, wenn die Forschungsgemeinschaft nicht fördernd eingesprungen wäre? Was bedeuten die Tausende von Berichten jüngerer und älterer Gelehrter über den Wert des Stipendiums, der Sach-, Reise- und Druckbeihilfen für den Fortgang ihrer Arbeit, für ihre Karriere, ihr nationales und internationales Ansehen? Verschob sich in rund einem halben Jahrhundert die Förderung merklich von den Kultur- zu den Naturwissenschaften? Und mit welchem Ergebnis hat man Wissenschaftspolitik getrieben, gewisse Wissenschaftsbereiche für den Nachwuchs reizvoll gemacht oder umgekehrt in die Gefahr der Stagnation gebracht? Wie war das Verhältnis von solcher „privaten“ zur staatlichen Förderung und zu der durch politische Parteien, wie war es in der Zeit der Diktatur, die alles politisierte, wie ist es in der föderalistischen Bundesrepublik – und was ergibt sich daraus für die Wissenschaftler? Wie steht es um das Mäzenatentum der Wirtschaft, macht es wirtschaftlich orientierte Auflagen, in welchem Ausmaß stiftet es Mittel auch zur Förderung der Geisteswissenschaften? Was hat man aus den Erfahrungen der Wissenschaftsförderung im Ausland gelernt?

Sehr viele Fragen dieser Art ergeben sich für den, der das Wirken der Forschungsgemeinschaft kennt, davon profitiert, von dem Druck der Flut von Anträgen auf sie und ihre Gutachter weiß, unter denen nicht wenige durch die Unruhen an den Universitäten auch bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit arg behindert werden (dies wiederum hemmt den wissenschaftlichen Fortschritt). Liest man die Jahresberichte der „Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft“ zwischen 1928 und 1934, dann erfährt man, wie die Zuwendungen von Reich, Ländern und Privaten rapide sanken, wie daraufhin die Zuwendungen der Notgemeinschaft an Bibliotheken, für Forschungsreisen und Ausgrabungsvorhaben gekürzt und eingestellt werden mußten, wie infolgedessen ausländische Archäologen deutsche Anfänge aufgreifen konnte.

Von Zierold erfährt man fast nichts über alle diese Fragen. Er ist ein inzwischen aus Altersgründen pensionierter Jurist, der viele Jahre in der Forschungsgemeinschaft an führender Stelle nützlich gewirkt hat. Er hat die Institutionsgeschichte geschrieben – auf seine juristische Art, denn von historischer Methode, Frage- und Darstellung weiß er wenig. Wo ein Wirtschafts- und Kulturgemälde von starker Farbigkeit und erheblicher historischer Bedeutung hätte entstehen können, wenn eine Gruppe älterer und jüngerer Gelehrter – Historiker, Soziologen, Wissenschaftshistoriker und auch Juristen – ans Werk gegangen wäre – da druckt der Verfasser unzählige Seiten von Dokumenten ab (von denen Bruchstücke in einen Anhang gehört hätten), die ohne Interpretation dem Unkundigen nur einen Teil ihres Inhaltes bieten.

Eine Geschichte der Forschungsförderung stellt das Buch also nicht dar – aber von einer Seite her bringt es nützliches Material.