Der erste Eindruck ist leider nicht der beste: Vorort ohne Ort, ausgefranst, Spinnenbeine von Villenstraßen, die, von keinem natürlichen Hindernis aufgehalten, in die ebene Landschaft ausgreifen, Architekturwürfel mit beliebig austauschbaren Funktionen: Wohnhaus, Schule, Fabrik. Nein, Fabriken gibt es hier nicht; es sind Sanatorien und Pensionen. Will man aber aus dem Konglomerat von Resten dreier Ortschaften, die von dem Boom der letzten fünfzehn Jahre überwuchert sind, dorthin gehen, wo nun wirklich von Grund auf neu geplant werden konnte in das Kurviertel –, stößt man an Schranken, an geschlossene Bahnschranken. Und Morgenspaziergänge finden nicht selten im Nebel des Rheintales statt.

Nach Bad Krozingen – dies schmälert seinen Ruf nicht – geht man kaum, weil man etwas für seine Gesundheit tun möchte, sondern weil man etwas gegen seine Krankheit tun muß. 80 Prozent aller Gäste kommen auf ärztlichen Rat – zur Hälfte wegen rheumatischer Erkrankungen in allen möglichen Formen, zur Hälfte wegen Herz- und Kreislaufkrankheiten. Das Durchschnittsalter beträgt 60 Jahre, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 26 Tage. Das macht deutlich: Bad Krozingen ist ein Heilbad in strengem Sinne, in dem die medizinischen Komponenten alle anderen Faktoren wie die gesellschaftlichen Ansprüche und den Wandelhallenkult zurückdrängen. Mangel an Tradition kann ein Segen sein.

Krozingen verdankt wie Bellingen die Erbohrung seiner ersten Therme der Suche nach Erdöl im Jahr 1911. Erst 1950 begann jedoch der zielstrebige Ausbau zum Heilbad mit Hydrotherapie, balneologischem Forschungsinstitut, Trinkhalle, Kurhaus, Bewegungsbad. Die Zahl der Betten und die Zahl der Gäste haben sich seitdem verachtfacht; mit den Übernachtungen steht Krozingen an fünfter Stelle unter den nicht wenigen Heilbädern Baden-Württembergs.

Die Entwicklung Krozingens zu einem „großen offenen Sanatorium“ ist noch voll im Gange. Im Herbst soll ein Thermalschwimmbad gebaut werden. Als Endstadium sieht Bürgermeister Hellmann einen Ort von 10 000 Einwohnern (doppelt so groß wie jetzt) mit 4000 Fremdenbetten an. Mit dem Ausbau der Kurmitteleinrichtungen soll auch das Kurmilieu verbessert werden: Die wichtigste Voraussetzung ist dabei die Lösung der Verkehrsprobleme. Das Kurgebiet soll umgangen werden, so daß der Fahrzeugverkehr daraus verbannt werden kann. Die durch Krozingen führende Bundesstraße 3 wird in einigen Jahren den Badeort nicht mehr berühren. Der schienengleiche Bahnübergang wird beseitigt; parallel zur Bahnlinie wird gegenwärtig eine Straße angelegt, und ein Wall wird den Kurbereich vor den Geräuschen der Eisenbahn schützen.

Was jedoch Bad Krozingen ausder Reihe solcher Bäder hervorhebt, die nur verwaschene Balneologie zu bieten haben – das liest sich dann als „kur- und ortsspezifische Maßnahmen –, ist das Rehabilitationszentrum, mit dessen Bau in diesen Wochen begonnen wird und das im Sommer 1972 seine Arbeit aufnehmen soll.

Herz- und Kreislauferkrankungen, insbesondere die sogenannten Koronarerkrankungen, haben in allen industrialisierten Ländern beträchtlich zugenommen. Mehr und mehr sind auch jüngere Männer davon bedroht. Ob ein Herzinfarkt zum Ausscheiden aus dem Berufsleben führt, hängt keineswegs nur von der Erkrankung ab. Die Zahl derjenigen, die nach einem Herzinfarkt in ihren alten Beruf zurückkehren, soll bei Selbständigen auffallend höher sein als bei Unselbständigen. Der Kardiologe Professor Reindell schreibt: „Viele dieser Patienten, die einen Herzinfarkt überstanden haben oder an einem Herzklappenfehler operiert sind, trauen sich in den folgenden Monaten nach der Klinikentlassung zu wenig zu und erreichen damit den ihnen an sich möglichen Bewegungsraum nie wieder. Nicht selten steht auch die Möglichkeit, eine Rente zu bekommen, dem Willen zur Wiedereingliederung in das Erwerbsleben und damit der notwendigen aktiven Mitarbeit des Behinderten entscheidend im Wege.“ Wie weit man aber Patienten in den verschiedenen Berufen belasten könne, darüber wisse man im allgemeinen zu wenig. Die Nachuntersuchungen in der Universitätsklinik in Freiburg hätten immer wieder gezeigt, daß bei dem größten Teil der aus dem Beruf ausgeschiedenen Patienten in den entscheidenden Monaten nach dem Klinikaufenthalt eine konsequente medizinische Führung und Rehabilitationsbehandlung über länge Zeit unterblieben sei.

Auf Initiative des Bundesarbeitsministeriums werden nun Einrichtungen geschaffen, in denen zu der klinischen Behandlung gleichwertig die berufliche Wiedereingliederung kommt. Bad Krozingen wurde wegen seiner therapeutischen Möglichkeiten und wegen seiner Nähe zu Freiburg, wo unter Professor Reindell seit reichlich zehn Jahren die entsprechenden Grundlagenuntersuchungen stattfinden, als Standort eines solchen Rehabilitationsmodells für die Bundesrepublik ausersehen.