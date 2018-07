Scheck genügt

Wer seiner Bausparkasse am 31. Dezember einen Scheck über Bauspar-Beiträge aushändigt, hat rechtlich noch im selben Jahr bezahlt. Gerade für Bausparer ist dieser Sachverhalt wichtig, weil nach Paragraph 11, Absatz 2, Satz 1 des Einkommensteuergesetzes Ausgaben für eben jenes Kalenderjahr „absetzbar“ sind, in dem sie geleistet werden.

Courtage bleibt

Angenommen, jemand hat ein Haus gekauft und dem Makler dafür die vereinbarte – nach der Höhe des Kaufpreises bemessene – Courtage bezahlt. Nun stellen sich nachträglich so schwerwiegende Mängel heraus, daß der Kauf rückgängig gemacht wird. In diesem Fall muß der Makler die Provision wieder hergeben. Anders ist es aber, wenn wegen bestimmter Mängel der Kaufpreis nachträglich herabgesetzt wird. Dann wird es normalerweise nicht möglich sein, auch die gezahlte Provision rückwirkend zu kürzen. So entschied jedenfalls das Landgericht Köln unter dem Aktenzeichen 12 S 330/68.

„Aus einem Haus“

Noch eine „Finanzierung aus einer Hand“ wurde geboren. Sie wird von der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG angeboten und nennt sich „Baugesamtfinanzierung aus einem Haus“. Wichtigster Punkt dieses Angebots: Durch Absprachen mit der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank und mit der Bayerischen Landwirtschaftsbank wird es ermöglicht, eine erste Hypothek zu offerieren, die 14 Jahre lang tilgungsfrei bleibt. Dadurch wird die Monatsbelastung der Eigenheim- oder Eigentumswohnungs-Käüfer in den ersten Jahren geringer als bei einer Hypothek, deren Tilgung sofort einsetzt. Die Zinsen werden von vornherein für die gesamte Laufzeit der Hypothek festgesetzt.