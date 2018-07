Von Hisako Matsubara

Viele deutsche Herren schätzen die Geishas sehr, weil sie sich so intelligent mit Männern unterhalten können. Auch Ludwig Klapperer macht da keine Ausnahme.

Es ist seine erste Japanreise, und er verdankt sie. dem deutschen Bundeskanzler. Nicht, daß dieser ihn persönlich eingeladen hätte – für die Spesen kommt seine Zeitung auf – aber ohne jenen weitsichtigen Entschluß des Kanzlers, dem Land der aufgehenden Sonne noch vor den Wahlen einen Besuch abzustatten, hätte ein herzleidender Chef niemals gesagt: „Mensch, Klapperer, fliegen Sie doch für uns nach Japan.“

Ludwig Klapperer lächelt zu Kimi-san hinüber. Kimi-san ist eine Geisha. Sie wurde heute abend Ludwig Klapperer zugeteilt. Er fragt sie: „Do you like Kiesinger?“

Kimi-san erinnert sich an eine wichtige Regel, die sie gelernt hat: eine Frau widerspreche nie einem Mann, sondern lasse ihm stets die Illusion männlicher Dominanz. So sagt Kimi-san schlicht „yes“ und kichert sehr lieb mit geneigtem Perückenkopf, ohne die Zähne zu zeigen. Ludwig findet das äußerst intelligent, und er wird darüber zu Hause, in Deutschland, in seiner Zeitung schreiben.

Ludwig Klapperer hat gegenüber den meisten Deutschen den Vorteil, auf einer echten Geisha-Party echte Geishas aus eigener Anschauung kennenzulernen. Er hält sie – wie die meisten Deutschen – für sehr kultiviert. Er fühlt sich wohl hier im Teehaus. Er genießt. Sein linker Tischnachbar, Herr Kitsune, der runzelige Chef der großen Tanuki-Werbeagentur, die ihn und fünf weitere deutsche sowie etliche japanische Kollegen zu dieser Geisha-Party eingeladen hatte, erkundigt sich nach dem Wohlbefinden seiner Beine.

Aber Ludwig ist eine Sportlernatur. Es macht ihm nichts aus, mit untergeschlagenen Beinen auf seidenen Kissen zu sitzen. Frau Pinscher zu seiner Rechten allerdings, die etwas füllige Ehegattin jenes Kollegen am anderen Tischende, der schwäbelt und mit seiner Geisha am lautesten lacht, rutscht schon seit einiger Zeit unruhig hin und her. Frau Pinscher ist der einzige weibliche Gast des Abends, und Herr Kitsune hatte ihr – wozu auch? – keine Geisha zugeteilt.