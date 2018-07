Inhalt Seite 1 — Lüth sieht alles Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ben Witter

Der Stromaufseher Gerhard Lüth starrt zweiundvierzig Stunden in der Woche aufs Wasser, auch nachts. Er trägt einen goldenen Streifen am Ärmel seiner Uniform. Sein Schiffsführer hat nur Hemd und Hose an. Die Barkasse mit dem siebzig PS starken Motor und einem zu dicken, schrägen Schornstein kann sogar im Küstenbereich fahren. An Bord befindet sich ein deines Labor.

Lüths Kontrollgebiet im Hamburger Hafen ist ungefähr 60 Quadratkilometer groß, und er sieht alles: nachts die Richtfeuer, Querfeuer, Einfahrts- und Durchfahrtsfeuer, die Leuchttonnen und Scheinwerfer. Wenn Scheinwerfer zu stark Wenden, erhebt er sofort Einspruch. Ob die Schiffe ihre Lampen vorschriftsmäßig gesetzt haben, sagt ihm ein Blick. Tagsüber achtet er auf abgebrochene Pfähle, schweres Treibgut, Ölflecke und Wasserleichen.

Langsam hebt Lüth seinen Zeigefinger und sagt: „Entdecke ich unterwegs einen Ölfleck und stelle fest, daß die Verschmutzung von einem Schiff herrührt, gehe ich an Bord. Oft nehme ich Kollegen von der Wasserschutzpolizei als Zeugen mit. Die Griechen streiten bei Verschmutzungen meistens jegliche Schuld ab; ich werde von denen künftig keinen Whisky mehr annehmen. Aber außer den Griechen helfen alle anderen mit, die Ursachen schleunigst zu beseitigen. Es gibt auch Verschmutzungen beim Be- und Entladen und durch betriebliche Wassereinleitungen. Ich ziehe Wasserproben und analysiere sie sofort mit Lackmuspapier. Weitere Untersuchungen werden in Land durchgeführt. Es gibt ja zahlreiche mangelhaft geklärte und ungeklärte Wassereinleitungen ...

Wenn ein Tanker havariert und, sagen wir mal, fünfzig Tonnen schwerstes Heizöl aus der Leckage sichert – ist das Wasser handwarm, läuft das Öl weg, ist es kälter, bilden sich Kluten – kostet die Angelegenheit eine Menge Zeit und Geld. Doch sollten einmal 5000 Tonnen auslaufen, ist der Hafen lahmgelegt, und wir stehen vor einem Problem, das sich gar nicht bewältigen läßt. Manchmal habe ich deswegen richtige Alpträume und sehe überall ölverschmierte Tampen, Schiffswände, Pfähle, und meine Augen kleben daran fest.“

Lüth schluckt zweimal den Rauch seiner Zigarette herunter. „Mein Vorgänger“, fährt er fort, „wurde zum Erfinder. Ihm haben wir die Preßluftölsperre zu verdanken, und er macht damit ein kleines Vermögen. Also, durch einen Schlauch, der von einem Ufer zum anderen geht, wird Preßluft gepumpt, die aus in zwanzig Zentimeter voneinander angebrachten Düsen tritt. Auf diese Weise gerät das Wasser in Wallung und drängt das Öl zurück. In ruhigen Gewässern arbeitet die Anlage zuverlässig.“

Ich frage Gerhard Lüth, wann er eine Erfindung macht, die ihm ein kleines Vermögen einbringt. „Fortgesetzt denke ich darüber nach, wie man schnell, preiswert und radikal den Hafenschmutz beseitigen kann. In sämtlichen Hafenecken schwabbt Treibgut: Kisten, Fässer, Bretter, Dosen, Flaschen, Katzen, Ratten, Hunde und Faulstoffe. Das müßte regelmäßig herausgefischt und gleich vernichtet werden und nicht erst, bevor Persönlichkeiten eine Hafenrundfahrt unternehmen. Falls ich dieses Problem löse, bekomme ich vielleicht eine Prämie.“