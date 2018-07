Es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen dem Gras und dem, der es mäht.“ Auf weißem Büttenpapier geschrieben zieren diese Worte des Nobelpreisträgers Albert Szent-Gyorgyi den Schreibtisch von Frances V. McCann in einem Laboratorium der Dartmouth Medical School. Dr. McCann hat ihn den Motten gewidmet. Mit Hilfe der Herzen dieser lästigen Begleiter der Menschheit in die Zivilisation will die Forscherin die Geheimnisse um die Funktion des menschlichen Herzens lösen.

Warum, so wird sie mitunter erstaunt gefragt, warum denn ausgerechnet Mottenherzen? Frances McCann gibt darauf eine doppelte Antwort. Einmal, indem sie Albert Szent-Gyorgyi zitiert, zum anderen mit einer eigenen, weniger philosophischen Erklärung: Das Mottenherz ist ein ausgezeichnetes Modell, an dem sich die Mechanismen „von Grund auf“ studieren lassen, die allen Herzfunktionen gemein sind. Und als ein röhrenförmiges Gebilde, das sich übersichtlich vom Kopf bis in den Hinterleib des Nachtfalters erstreckt, ist es denn auch experimentell weit müheloser zu untersuchen als das Herz irgendeines Säugers.

Vieles von dem, was die Forschung heute über die Funktion der menschlichen Herzzellen weiß, rührt von Experimenten mit Hunden und Tauben her. „Aber“, so meint die Professorin für Physiologie, „es ist eben nur begrenzt, was sich mit solchen Herzen anfangen läßt. Experimentell ist man sehr schnell am Ende.“ Das Herz der Motte könnte hier eine Lücke schließen und Fragen, etwa nach dem Kontraktionsrhythmus des Herzmuskels oder dem elektrischen „Funken“, der als unermüdlicher Schrittmacher ein Schlagen unseres Herzens bewirkt, beantworten helfen.

Schließlich, und um die Nützlichkeit der Mottenexperimente noch einmal zu betonen, verweist man am Dartmouth College Zweifler auf andere Forschungen, die sich auch erst später als medizinisch wertvoll erwiesen. Die Kenntnis der simplen Struktur eines Krabbenauges zum Beispiel habe die Wissenschaft überhaupt erst in die Lage versetzt, das Funktionsprinzip der Netzhaut im menschlichen Auge zu verstehen.

Frances McCann begann ihre Untersuchungen mit der Cecropia, einer Mottenart, die nur entfernt mit der Kleider und Pelze verzehrenden Hausmotte verwandt ist. Die Cecropia ist in ihrem Speiseplan, wählerischer. Sie bevorzugt die zarten Blätter wild wachsender Kirschbäume; aber auch solche Kost ist ihr gerade noch; während des Larven- oder Raupenstadiums ihres kurzen Insektenlebens recht, danach verschmäht sie jede Nahrung. Am Ende dieser Phase, die nur einen einzigen Sommermonat dauert, spinnt sie sich in einen Kokon ein, in dem sie ruhend den Winter übersteht. Im Frühling erwacht sie aus dem Schlummer und wirft die schützende Hülle ab – um knapp zehn Tage in Freiheit zu erleben.

Dr. McCann braucht im Jahr rund tausend dieser Kokons für ihre Experimente. Das ist eine beachtliche Menge, denn schließlich ist die Cecropia – in weiten Gebieten der Vereinigten Staaten einst reichlich vertreten – vom Vernichtungstode bedroht. DDT und andere Insektizide haben die Reihen dieser Art radikal gelichtet.

Als die Forscherin ihre Studien vor acht Jahren begann, war nur weniges über die elementaren Herzfunktionen der Motte bekannt: „Ich mußte ganz von vorn beginnen.“