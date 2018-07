Köln

Auf den ersten Blick ist es eine Neubausiedlung wie manche andere: Lehmspuren auf den Straßen, Unkrauthügel zwischen frisch bezogenen Wohnblöcken, das Einkaufs- und Ärztezentrum erst im Bau. Der Weg in die Stadt dauert mit der Straßenbahn eine Dreiviertelstunde. Über diese Mängel der Kölner „Konrad-Adenauer-Siedlung“, die typisch sind für neue Wohnstädte, sieht die 64jährige Helene Schmidt, seit Oktober 1968 Bewohnerin dieses Stadtteils, gern hinweg. „Für mich ist das hier ein Paradies.“

Wenn jedoch die ehemalige Pfarrershaushälterin Helene Schmidt von ihrem Wohnbehagen spricht, dann beschreibt sie das, was andernorts „soziale Integration“ genannt wird. Trotz der wenigen Monate fühle sie sich „heimisch“. „Mein Ideal, nicht nur mit Gleichaltrigen zusammenzukommen, sondern auch mit jüngeren Familien, ist erfüllt.“ Etwa zweimal die Woche verläßt sie den langgestreckten Bungalow, den sie zusammen mit vier Rentnerinnen bewohnt, um in einem der nahen Wohnhäuser Großmutterpflichten zu übernehmen: Sie hütet stundenweise Kleinkinder, deren Eltern in die Stadt gefahren sind, um in Ruhe einzukaufen, um ins Theater, Konzert oder ins Kino zu gehen. „Man kann ja verstehen, wenn die Mütter einmal rauswollen, und für uns ist das Kinderhüten eine schöne Abwechslung“, bestätigt auch Frau Mahnke, ehemals Büglerin in einem Krankenhaus und nun ebenfalls „Oma auf Abruf“.

Nach der Statistik gehören beide zu den 56 Prozent älteren Bundesbürgern, die allein leben (etwa 20 Prozent wohnen im Haushalt ihrer Kinder, 20 Prozent mit ihrem Ehepartner und vier Prozent im Heim) und deren gesellschaftliche Isolierung beinahe sprichwörtlich ist. Daß man in der „Konrad-Adenauer-Siedlung“ diesem Problem nicht mit gutgemeinten Kaffeefahrten „für unsere älteren Bewohner“, nicht mit Altentagesstatten und -klubs beizukommen suchte, sondern eine Lösung fand, die allen zugute kommt (der vorläufig einzige Kindergarten ist überfüllt), ist auf eine Initiative der Bauherrin dieses Viertels, der Deutschen Wohnungsbaugesellschaft, zurückzuführen.

Sie vermietete die Altenwohnungen vornehmlich an alleinstehende Frauen, die sich bereit erklärten, gelegentlich als Babysitter einzuspringen. Organisatorische Form nahm die Idee dann in den Weihnachtstagen an, als Pfarrer Hans-Helmut Stüsser in der Gemeindebaracke Flugzettel verteilte, auf denen angekündigt wurde: „Von heute an gibt es in unserer Gemeinde einen Babysitterdienst. Frauen bzw. Mädchen betreuen stundenweise – tagsüber oder abends – Ihre Kinder. Entgelt: Stunde 0,50 Mark.“

Damals wurde Frau Czerwinke, selbst Mutter zweier Kinder, mit der Vermittlung der insgesamt sieben betagten Babysitterinnen beauftragt. Wenn ihre Vermittlerdienste anfangs bis zu dreimal täglich beansprucht wurden, so hat sie jetzt kaum noch Nachfragen zu verbuchen. Die Betreuerinnen werden inzwischen unter der Hand weiterempfohlen. Für zwei von ihnen hat sich aus dem sporadischen Kinderhüten eine – bezählte – Dauerbeschäftigung ergeben. Die eine versorgt den Sohn einer Frau, die nun wieder halbtags als Bibliothekarin arbeiten kann; die andere wurde in einer Familie als „ständige Ersatzoma“ engagiert, weil die Mutter selbst zu wenig Zeit findet, ihren vier Kindern Märchen zu erzählen.

Pfarrer Stüssers Meinung zu dieser Selbsthilfe-Aktion: „Wir leben hier auf einer Insel, und darunter haben die Mütter mit den Kindern im Vorschulalter besonders zu leiden. Wenn sie nicht wenigstens ab und zu hinauskommen, dann fällt ihnen das Dach auf den Kopf.“ Vor allem aber habe man den älteren Bewohnerinnen das Gefühl geben wollen, daß sie nicht abseits stehen und noch gebraucht werden. Dazu Helene Schmidt: „Es ist gut zu wissen, daß man noch eine Aufgabe hat.“ Marion Schreiber