Mit der Einführung einer 2. Marke ist der deutschen Reifenindustrie der Einbruch in die Domäne der Importeure gelungen. Hatten die Importreifen 1967 einen Marktanteil von 28 Prozent errungen, so ist er inzwischen auf 15 Prozent zurückgegangen. Das Problem allerdings, wie ein Einbruch der 2. Marken in das bisherige Geschäft mit Markenreifen abgeriegelt werden kann, bezeichnete der Vorstandsvorsitzende der Hamburger Phoenix Gummiwerke AG, Hans Werner Kolb, als die Quadratur des Kreises. Denn die billigeren Reifen der 2. Marke dekken naturgemäß die Größen, auf die sich auch die Importe konzentrierten: die gängigen Größen der Klein- und Mittelklassewagen. Da das Reifengeschäft rund 50 Prozent des auf 410 Millionen Mark gestiegenen Konzernumsatzes der Phoenix ausmacht, hofft Kolb, den Anteil der 2. Marke am Gesamtreifenumsatz auf 4 bis 5 Prozent beschränken zu können. Das würde bedeuten, daß in den Größen, in denen die Importreifen bislang besonders auf den Markt drückten, jeder zehnte Phoenix Reifen 2. Marke sein würde.

Einen höheren Anteil will Kolb diesem Sortiment nicht zugestehen, weil es als Kampfinstrument so knapp kalkuliert ist, daß praktisch kein Gewinn erzielt wird. Eine Antwort auf die Frage, was geschehen soll, wenn die Nachfrage nach der billigen 2. Marke das selbstgesetzte Limit überschreitet, weiß Phoenix heute noch nicht. Den Ausgleich sucht das Unternehmen in hochqualitativen teuren Spezialreifen wie dem neuen Gürtelreifen "Senator", der einen unerwartet guten Anklang gefunden hat.

Der Gewinn pro Aktie stieg nach den Berechnungen der Verwaltung von 14 93 Mark 1966 und 19 95 Mark 1967 auf 25 29 Mark im Berichtsjahr. Dennoch werden wieder nur 16 Prozent Dividende ausgeschüttet. Wie Hans Werner Kolb dazu mitteilte, können die Aktionäre auch in Zukunft keine höhere Ausschüttung erwarten, da Phoenix die umfangreichen Investitionen aus eigenen Mitteln finanzieren muß.

Eine angesichts der Unterkapitalisierung der Gesellschaft fällige Kapitalerhöhung wird nicht erfolgen, ohne daß die Verwaltung dafür einen Grund angegeben hat. Offensichtlich blockiert einer der drei Goßaktionäre — die Münchner Rückversicherungs Gesellschaft mit mehr als 25 Prozent, The Firestone Tire & Rubber Co mit etwa 25 Prozent und die durch den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Kurt Tanneberger vertretenen Moritz Schultze Erben mit 20 bis 25 Prozent — die notwendige Kapitalaufstockung, mh