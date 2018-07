Endlich hat es auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) begriffen, nämlich daß Prognosen zwar problematisch, aber dennoch sinnvoll sein können. In seinem jüngsten Jahresbericht wagt er erstmalig so etwas wie eine Vorausschau auf die konjunkturelle Entwicklung dieses Jahres. Zwar sind es nur noch sechs Monate, bis auch der letzte Bedienstete des Statistischen Bundesamtes weiß, wie sich die Wirtschaft im Jahre 1969 entwickelt. Dennoch ist die Prognose aus Köln zu begrüßen. „Spät kommt ihr, doch ihr kommt.“

Die interessanteste Voraussage der BDI-Prognostiker bezieht sich auf die Preisentwicklung. Man hofft, daß die Preise in diesem Jahr nur um 3 Prozent steigen werden. Diese Hoffnung rührt von der Erwartung her, daß die Unternehmer „Disziplin“ bewahren werden.

Nichts gegen Disziplin. Aber was soll eine Verschleierung des wahren Verhältnisses von Angebot und Nachfrage, wie es sich in den Preisen ausdrückt? Die Aufforderung zur Preisdisziplin ist um so verwunderlicher, als der BDI in seinem Jahresbericht gleichzeitig das hohe Lied der Marktwirtschaft anstimmt. Die Unternehmer werden im Zweifel die Preise fordern, die der Markt hergibt. Es sei denn, sie spielten schizophren. Dann aber längstens bis nach den Wahlen. b