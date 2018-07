Die Expansion neuer Vertriebsformen des Einzelhandels hat den Kaufhof Konzern noch nicht im mindesten beeindruckt. Selbstbewußt und gelassen beobachtet man in der Kölner Hauptverwaltung die Entwicklung der Supermärkte und Einkaufszentren "Wir verfolgen aber aufmerksam die von den neuen Vertriebsformen eingeschlagene Standort, Sortiments- und Preispolitik", heißt es in Köln. Eigene Planungsmodelle mit neuer Konzeption liegen ebenfalls fertig in den Schubladen der Kaufhof Verwaltung, werden aber erst dann hervorgeholt, wenn "die Wahrung unseres Marktanteils und unserer Erträge ihre Verwirklichung erforderlich macht". Und davon kann allerdings vorerst in der Tat nicht die Rede sein.

Der Kaufhof Konzern, der mit seinen 122 Warenhäusern und Kleinpreisgeschäften in 74 deutschen Städten präsent ist, konnte im vergangenen Jahr sowohl seinen Marktanteil als auch vor allem den Gewinn erheblich steigern. Die Kaufhof Aktionäre erfahren dies mit einer 17prozentigen Dividende, ein Satz, den die Kaufhof AG bisher noch nie gezahlt hat. Und auch das Unternehmen selbst behält einen angemessenen Gewinnanteil. Der in die Rücklagen eingestellte Betrag wurde um 6 auf 30 Millionen Mark aufgestockt.

Der Umsatz des Konzerns stieg im vergangenen Jahr um 10 5 Prozent auf 3 376 Milliarden Mark. Dabei ist diese stattliche Zuwachsrate — der gesamte Einzelhandel der Bundesrepublik begnügte sich mit einem Umsatzplus gangenen Jahr lediglich um 3 Prozent erweitert, und die Kaufhof Preise lagen am Jahresende 1968 sogar um 0 4 Punkte unter dem Vorjahresstand, nmn