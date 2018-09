Am frühen Morgen sagte die Nachbarin, als sie mich mit meinem Koffer erblickte und mein Reiseziel erfuhr: In die Tschechoslowakei, das ist wohl eine traurige Reise. Und der Taxichauffeur, der mich zum Flugplatz fuhr, fragte gar, ob ich denn keine Angst hätte, und Prag, das sei doch jetzt ein heißes Pflaster. Eine forsche, Komfort gewöhnte Dame aber hatte zum Abschied gesagt: „Da werden Sie mich erst überzeugen müssen, daß ich ausgerechnet in diesem Land jetzt meinen Urlaub verbringen soll.“

Komfort, ja, da bleibt man am besten gleich zu Hause und fährt nirgendwohin. Komfort in Perfektion garantieren nur die USA, Schweden und die Schweiz.

Bequemlichkeit, Erholung – am besten, man bleibt zu Hause.

Aber auch Philotschechismus, so wie es Philhellenismus und Philosemitismus gibt, ist kein guter Impuls. Man möchte es den Tschechoslowaken nicht wünschen.

„Eine der erfreulichsten Erscheinungen dieser Tage ist der Real-Tourismus“, erklärte kürzlich ein israelischer Verkehrsdirektor. Unter diesem neuen Reisetrend versteht er das Bedürfnis der Bildungsreisenden von heute, sich über die üblichen Urlaubsgepflogenheiten hinaus mit den aktuellen Gegebenheiten eines Landes durch eigenen Augenschein vertraut zu machen. Rund achtzig Prozent aller nach Israel reisenden Bundesrepublikaner könne man dieser Gruppe von Interessierten zurechnen. Auch auf die Reisenden in die Ostblockstaaten trifft das weitgehend zu.

Noch sind die Grenzen der Tschechoslowakei offen. Der Fremdenverkehr ist eines der letzten Freiheitsreservate in diesem okkupierten Land, in dem Kollaborateure, „eine Verschwörung von Unfähigen“, das Rad der Geschichte zurückzudrehen versuchen und mit Hilfe von Macht jede Initiative, jeden Versuch, frei zu denken und frei zu leben, verhindern wollen.