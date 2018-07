Zwei Seifen sind mir zu kompliziert“, sagte er, wenn jemand sich darüber wunderte, daß er sich mit derselben Seife rasierte, die er auch zum Waschen nahm. Er wollte ein Leben der Einfachheit und der Freiheit. „Der wahre Wert eines Menschen ist in erster Linie dadurch bestimmt“, schrieb er, „in welchem Grad und in welchem Sinn er zur Befreiung vom Ich gelangen kann.“ Befreiung vom Ich bedeutete ihm Befreiung von egoistischen Begierden. Und das hieß, sich unabhängig machen von äußerem Besitz. Nur in der so gewonnenen Selbständigkeit könne der Mensch dem drohenden Chaos standhalten.

Er zeigte seine Selbständigkeit auch äußerlich, in seiner Kleidung. Immer war er nachlässig angezogen, ohne Rücksicht auf Konvention und Mode. Am liebsten trug er Pullover oder Hemden mit losen, offenen Kragen, dazu bequeme weite Hosen. Einen Hut setzte er fast nie auf, und die lange, wilde Haarmähne blieb ungeordnet; zum Friseur zu gehen, schien ihm, der das Leben auf einfachste Formen bringen wollte, auch zu kompliziert.

Nachdem er einen Ruf nach Berlin angenommen hatte, schrieb er in einem Brief: „Das Einleben hier gelingt wider Erwarten gut; nur ein gewisser Drill in bezug auf Kleider usw., dem ich mich auf Befehl einiger Onkels unterziehen muß, um nicht dem Auswurf der hiesigen Menschheit zugezählt zu werden, stört etwas die Gemütsruhe.“

Nicht auszudenken, wenn dieser Mann hätte Uniform tragen müssen. Bei der Musterung war er wegen seiner Plattfüße und Krampfadern für untauglich erklärt worden – ein Befund, der ihm zwar beleidigend schien, jedoch seiner pazifistischen und antimilitaristischen Einstellung entgegenkam. Im Militärwesen sah er eine der schlimmsten Ausgeburten des Herdenwesens:

„Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon; er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.“

Sein Pazifismus stieß übrigens bei vielen auf heftige Ablehnung. Als er in Deutschland seines Lebens nicht mehr sicher war und sich entschloß, nach Amerika auszuwandern, da hat die amerikanische Frauenlegion „Daughters of the American Revolution“ gegen die Einreise des engagierten Pazifisten heftig protestiert.

Der Protest jener Frauenlegion blieb ohne Wirkung. Amerika war froh, einen so berühmten Mann zu bekommen. Und er war froh, dort ganz ungehindert in seinen ungebügelten Korkenzieherhosen, seinem alten Pullover und Mantel, ohne Hut und ohne Socken, in derben Sandalen zu seinem Arbeitsplatz gehen zu können. Nur so fühlte er sich frei. Und Freiheit war für ihn Voraussetzung zu allem Tun. Als er einmal zu einer feierlichen Sitzung eine Rede versprochen hatte, überraschte er die Anwesenden damit, daß er statt der Rede ein Stück auf seiner Violine spielte.