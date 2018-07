Inhalt Seite 1 — Wünsche nach Maß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

An jedem Arbeitstag kommen durchschnittlich 1383 Besucher zum Münchner Karolinenplatz. Im Immobilien-Informations-Zentrum (IIZ), einer Einrichtung der gegenüberliegenden Bayerischen Landesbausparkasse, betrachten sie Orientierungs- und Finanzierungspläne, lassen sich Angebote von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen aus dem Großraum München zeigen, erkundigen sich über die verkaufende Firma, forschen, vergleichen und überlegen, was sie sich leisten können.

Das alles kostet nichts im IIZ. Auch die durchweg 182 schriftlichen Anfragen, die Tag für Tag eingehen, werden kostenlos beantwortet. Die Informations-Zentrale ist für die Landesbausparkasse ein Stück Öffentlichkeitsarbeit ohne direkten geschäftlichen Nutzen. „Wir haben dort nicht das Ziel, Bausparverträge abzuschließen. In der IIZ sind wir durch und durch fein, weil sie ein echtes Anliegen ist“, sagt Direktor Dr. Königbauer von der Landesbausparkasse.

Das „Unternehmen IIZ“ kostet jährlich ungefähr 400 000 Mark. Geld kommt nur dann herein, wenn ein Bauträger, der seine Objekte im IIZ ausstellen läßt, im laufenden und dem folgenden Quartal nicht alles verkauft hat und weiterhin in der Zentrale aufgeführt werden will. Dann muß er für ein Jahr entweder einmalig fünfzig Pfennig pro Quadratmeter unverkaufter Wohnfläche bezahlen, oder er muß eine Gebühr von 300 Mark plus vierteljährlich einen Groschen pro angebotenem Wohnquadratmeter entrichten.

Die ausstellenden Firmen – es sind zur Zeit etwa 60 mit zusammen rund 130 Baumaßnahmen – müssen ihre Angaben nach einen exakt vorgeschriebenen Schema machen. Ihre Objekte müssen sehr genau erklärt werden. Lageangaben müssen ergänzt werden durch die Benennung vorhandener Schulen, Einkaufszentren und Verkehrsmittel. Auch die Verkaufspreise sind anzugeben.

Die IIZ leistet darüber hinaus einen Sonderservice für ihre Kunden: Auf Wunsch gibt ihr Leiter, Max Schriml, nähere Auskünfte über die jeweils in die engere Wahl gezogenen Bauträger. Dabei wird genau erklärt, aus welchen Unterlagen diese Auskünfte stammen, etwa aus Bilanzen, von Banken, Privatauskunfteien oder aus eigenen Erfahrungen beim geschäftlichen Umgang der Bayerischen Landesbausparkasse mit der betreffenden Firma. Wenn der Kunde weiß, woher Herr Schriml weiß, was er weiß, wird ihm schließlich Näheres gesagt. Zumindest ist auf diese Weise zu erfahren, ob über den Anbieter Nachteiliges bekannt wurde oder nicht.

36 Prozent der seit der Gründung im Dezember letzten Jahres insgesamt gut 8000 Nachfrager interessierten sich für Eigenheime. 64 Prozent verlangten Auskünfte über Eigentumswohnungen. Unter diesen wollten wiederum 79 Prozent dem Kauf einer Ein-, Zwei- oder Dreizimmerwohnung nähertreten.