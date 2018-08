Nun hat sich auch die Essener Arbeitgebervereinigung e. V. zu Wort gemeldet. Karlchen Schmitz, der uns bisher in Schulaufsätzen mit vielen Fehlern, viel Klecksen, viel Männchen und viel Wohlwollen die Politik Adenauers erläuterte, hat sich inzwischen gründlich mit dem Thema „Mitbestimmung“ beschäftigt und seine Beobachtungen in einer „Aufklärungsschrift“ niedergelegt.

„Die Gewerkschaften“, so weiß er nun, „behaupten, wenn sie erst mal ans Mitbestimmen kämen, könnte nichts mehr schiefgehen in der Wirtschaft, und alles würde noch viel besser laufen.“ Doch da merkt Karlchen Schmitz gleich: „Aber das ist doch höherer Blödsinn. Das würde ja heißen, daß all die Unternehmer und Manager, die jahrelang die Wirtschaft geführt haben, alle Nichtskönner sind und doof obendrein.“

Eingebunden sind diese und ähnliche Erkenntnisse in einen Umschlag, auf dem Schwerverbrecher „Mitbestimmung in der Rechtsprechung“, Kleinkinder „Mitbestimmung beim Weihnachtsmann“ und Fritz Teufel und Gespielin „Mitbestimmung in der Seifenindustrie“ fordern.

Die Arbeitgebervereinigung Essen hat dieses hübsche Schriftchen der „Welt am Sonntag“ in einer Auflage von 390 000 Exemplaren beilegen lassen. Bei solcher Verbreitung wird die Aufklärung ja wohl bald Wirkung zeitigen. Denn es soll ja noch Leute geben, die meinen, die Arbeitgeber hätten in puncto Mitbestimmung keine Argumente. rb