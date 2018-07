Von Wolfgang Krüger

Es war bereits so gut wie beschlossene Sache. Dennoch unternahmen sie den Versuch, in letzter Minute das Unheil abzuwenden, das nun schon seit Monaten wie ein Damoklesschwert über ihnen hing.

Am 10. Juni 1969 fanden die Fraktionsmitglieder der CDU/CSU auf ihren Schreibtischen ein Papier, in dem die Arbeitgeberverbände, genauer die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), noch einmal ihre Bedenken gegen die Verabschiedung des Gesetzes zur Gleichstellung der Arbeiter mit den Angestellten im Krankheitsfall zusammenfaßten. Hauptzielscheibe der Arbeitgeberkritik war die Absicht des Bundestages, direkt und ohne Umschweife die Arbeitgeber (arbeitsrechtliche Lohnfortzahlung) und nicht die Krankenkassen (versicherungsrechtliche Lohnfortzahlung) zur Weiterzahlung des Lohnes auch an erkrankte Arbeiter zu verpflichten.

Am 11. und 12. Juni verabschiedete der Bundestag mit großer Mehrheit in zweiter und dritter Lesung das Lohnfortzahlungsgesetz – in arbeitsrechtlicher Form.

Das vor wenigen Tagen beschlossene Lohnfortzahlungsgesetz war die vorläufig letzte Schlappe, die die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände in einer zentralen gesellschaftspolitischen Frage erlitten hat. Die BDA setzte damit die Serie ihrer Niederlagen fort, die ihr seit ihrem 20jährigen Bestehen in reicher Zahl beschieden waren.

Um nur einige aus den letzten Jahren zu nennen: