Daß höher entwickelte, in Gruppen lebende Tiere bestimmte Territorien beanspruchen, die sie zur Warnung für Fremdlinge mit Hilfe von Duftstoffen markieren, ist seit langem bekannt. Umstritten ist die These, daß auch dem Menschen eine instinktive „Neigung zum Revierverhalten“ (P. Leyhausen) eigen ist. Aber man braucht nur an die Strände voll von Sandburgschauflern, an die Stammplatzreservisten, Zäunezieher und – die eigenen Schubladen und Schrankfächer zu denken, um sie plausibel zu finden.

Dieser These entsprechend ließ die Beobachtung, daß bei Übervölkerung die sozialen Beziehungen in vielen Tiergemeinschaften pervertieren, einige Wissenschaftler vermuten, daß auch beim Menschen soziales Fehlverhalten auf zu große Bevölkerungsdichte, also auf eine unerträgliche Zunahme der möglichen und tatsächlichen Territorialverletzungen zurückzuführen sei. Die britischen Forscher N. Tinbergen, Carstairs und W. M. S. Russell gehen dabei wie die Amerikaner E. Hall und M. Horowitz von der Annahme aus, daß jeder Mensch nicht nur sichtbar markierte Territorien beansprucht, auf deren unerlaubte Verletzung er empfindlich reagiert, sondern vor allem jenen meist rein subjektiv umrissenen „Platz in der Gesellschaft“, den zu behaupten es immer öfter notwendig und gleichzeitig immer schwerer wird, je mehr Menschen – als potentielle Aspiranten auf diesen Platz – vorhanden sind. Die Zunahme von Verbrechen nach dem Krieg in Ländern mit ausreichenden Nahrungsreserven oder die Häufung von Gewalttaten in den überbevölkerten, erbärmlichen Slums New Yorks oder Chikagos mag, so meinen sie, auch hierin eine Ursache haben.

Einen anderen Aspekt des Zusammenhangs von Gewalttätigkeit und „Territorialansprüchen“ entdeckte jetzt ein amerikanischer Psychiater. Augustus F. Kinzel vom Columbia-Presbyterian Medical Center in New York überlegte, ob es nicht eine meßbare persönliche Sphäre, einen genau bestimmbaren Raum um die eigene Person gäbe, auf deren Verletzung der Mensch aggressiv reagiere, und ferner, ob diese persönliche Sphäre nicht größer oder kleiner sein könne, je nachdem, ob der Mensch aggressiver oder toleranter sei.

Kinzels Experiment: Eine Versuchsperson stellt sich in die Mitte eines leeren Raumes. „Ich komme Ihnen jetzt langsam näher“, erklärte der zweieinhalb Meter entfernt stehende Arzt. „Sagen Sie ‚halt’!, wenn Sie meinen, ich wäre Ihnen zu nahe.“ Dann ging er Schritt für Schritt vorwärts. „Hier?“ Kopfschütteln. „Hier?“ Kopfschütteln. Doch dann zeigte der andere plötzlich eine Abwehrreaktion, indem er die Fäuste ballte und zurückwich, als ob er einen Angriff erwarte. Dasselbe wiederholte sich ein paarmal von allen Seiten.

Kinzels Versuchspersonen waren Strafgefangene, Insassen des U. S. Medical Center for Federal Prisoners in Springfield, Missouri; einige von ihnen waren als gewalttätig bekannt, andere als fügsam. Angehörige der ersten Gruppe stoppten ihn durchschnittlich in einer Entfernung von einem Meter, die anderen ließen ihn auf fünfzig Zentimeter herankommen. Was aber noch interessanter war: während die Schutzzone der Nichtgewalttätigen fast kreisförmig aussah hatte die der eher Gewalttätigen eine deutliche Ausbuchtung nach hinten. Der ungefährliche Psychiater war ihnen noch bedrohlicher erschienen, wenn er sich ihnen im Rücken genähert hatte.

Die Korrelation zwischen dem Maß an potentieller Gewalttätigkeit und den Maßen der persönlichen Schutzzone scheint Kinzel so offensichtlich, daß er die Gefängnisbehörde von New York gebeten hat, ihn das Experiment als „Blindversuch“ mit Gefangenen wiederholen zu lassen, deren jeweilige aggressiven Tendenzen ihm vorher nicht bekannt sind. Elena Schöfer