Die Stuttgarter Aufführung, zwei Tage nach der Hamburger Penderecki-Premiere, ist ein entscheidendes Korrektiv. Sie fördert Qualität des Werks zutage, die aus der Partitur zuvor zu ahnen, in Hamburg jedoch völlig verunklart war. Im Gegensatz zum Uraufführungsdirigenten Czyz packt in Stuttgart Janos Kulka wesentlich härter zu, er profiliert und akzentuiert, er holt jede Dramatik aus der Partitur, die in Hamburg zu einer blassen Geräuschkulisse verwischt worden war. Auch der Chor trägt zum viel direkteren Eindruck bei: er singt fast alles auf der Bühne (und nicht – wie in Hamburg – aus Lautsprechern).

Hatte Swinarski ein Kostüm- und Ausstattungsstück inszeniert, „Große Oper“ mit faszinierenden Pantomimeneinlagen, so setzt Günther Rennert in Stuttgart an Stelle dieser historischen Bilderbögen eine äußerst scharf umrissene Dramatik. Aus der in drei Etagen von Leni Bauer-Ecsy betont karg hergerichteten Simultanbühne legt er die vielschichtigen Vorgänge klar durchschaubar an, wobei auch die Charaktere sehr viel entschiedener geformt und die karikaturistischen Züge viel buffonesker herausgearbeitet sind. Daß man nicht nur zuschaut und eine historische Geschichte verfolgt, sondern hineingezogen, von Musik und Optik gleichermaßen gepackt, ja geschlagen wird, erreicht Rennert durch eine faszinierende Realistik, die sich nicht – wie bei Swinarski – auf einen pantomimischen Kontrapunkt, sondern auf die Haupthandlung selbst konzentriert. Mit rücksichtsloser Schärfe geht Rennert dabei bis an die Grenzen des Erträglichen. (Im Hexensabbat reißen sich einige Nonnen ihre Kutten vom Leibe und zelebrieren barbusig eine orgiastische schwarze Messe.) Im Gegensatz zu Hamburg spielt man das Werk in Stuttgart nicht nur strichlos, sondern schonungsloser und genauer. Im gesanglichen Niveau kann man im Württembergischen Staatstheater nicht ganz mithalten, hat jedoch in Carlos Alexander und Colette Lorand für Grandier und Jeanne die weit faszinierenderen Persönlichkeiten. Um wieviel stärker der Gesamteindruck war, ließ nicht zuletzt der frenetische Schlußbeifall erkennen. Wolfram Schwinger