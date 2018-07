Von Hansjakob Stehle

Warschau, im Juni

Nach jahrelanger Weigerung, in der Ostpolitik der Bonner Großen Koalition etwas anderes als bloße methodische Abwandlungen einer stets gleichen „Revanchepolitik“ zu sehen, sind in Warschau Zweifel an dieser Interpretation wachgeworden. „Kann eine Veränderung der Taktik nicht zwangsläufig und gegen den Willen ihrer Schöpfer auch zu einer Veränderung der Ziele führen?“ fragte der polnische Deutschlandexperte Wojna Anfang Mai in einer Fachdiskussion. Bald darauf versuchte Parteichef Gomulka zum erstenmal, die Ostpolitik Willy Brandts sachlich zu werten: „Ein Schritt vorwärts.“ Das Angebot eines Oder-Neiße-Vertrages zwischen Bonn und Warschau wurde auf den Tisch gelegt.

Seitdem ist Bewegung entstanden. Nicht, daß die polnische Politik jede Vorsicht außer acht ließe. Nur eine Achtzeilennotiz widmete die amtliche Trybuna Ludu am 17. Juni dem erstaunlichen Ereignis, daß Außenminister Jedrychowski den Berliner Regierenden Bürgermeister Schütz als Mitglied des Vorstands der Bonner SPD zu einem Gespräch empfing. Auch die Anreise bundesdeutscher Prominenz zur Posener Messe, darunter zum erstenmal auch ein Staatssekretär, und ihre Unterredungen mit dem polnischen Außenhandelsminister fanden nach außen kaum mehr als protokollarische Beachtung. Doch das Klima hat sich verändert; polnische Diplomaten, Publizisten und Parteifunktionäre – manche von ihnen gerade als Nachwuchs in wichtige Staatsstellen aufgerückt – bemühen sich plötzlich um ein differenziertes Bild der Bundesrepublik, suchen und – finden Anknüpfungspunkte.

Was ist geschehen? Es wäre Selbsttäuschung anzunehmen, die polnische Deutschlandpolitik erlebe einen grundsätzlichen Wandel, oder sie denke auch nur an Zugeständnisse, wie sie nach der Polenreise Staatssekretär Arndts in Bonn ebenso voreilig wie falsch kolportiert werden („Deutsche Fabriken jenseits der Oder“). Auch Spekulationen, Polen ließe sich am „Schutz Westberlins gegen Krisen“ beteiligen, sind müßig und können nur Gegenzüge provozieren; letzten Sonntag hat das polnische Staatsratsmitglied Ozga-Michalski eine Rede in Ostberlin dazu benutzt, um die DDR zu beruhigen: Die Polenreise von Schütz sei ein Beweis für die Brückenfunktion, die Westberlin erfüllen könnte, wenn es einen „Freistadtstatus“ erhielte...

Schon gar nicht ist mit einem polnischen „Entgegenkommen“ in der Grenzfrage zu rechnen. Auch jetzt beginnt, was Gomulka schon früher formulierte und am 17. Mai wiederholte: „Auf ein Grenzprovisorium, wie es Bonn vorschlägt, wird sich Polen niemals einlassen. Für uns, für Polen gibt es kein Grenzproblem, es gibt nur ein Problem des Friedens, das ganz Europa betrifft.“