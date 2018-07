Anlageberater nennen sie selten. Börsendienste erinnern sich ihrer kaum mehr. Wachstumswerte, Titel mit Glamour haben sie in den Schatten gedrängt: Die Aktien der Nahrungsmittelindustrie. Manche mögen als bitte chips gelten, „bluer“ geht’s nicht, gewiß. Aber gibt es nicht viel attraktivere Papiere, die nicht an dem im wahrsten Sinne des Wortes „gesättigten“ Markt, nicht an der einfachen Regel scheitern müssen, daß der Mensch nicht mehr verzehren kann, als sein Magen erlaubt?

Die Börse scheint so zu denken und sowohl die erschreckenden Prognosen für das Bevölkerungswachstum als auch die Möglichkeiten außer acht zu lassen, die sich im Kampf um die Anteile am großen Kuchen und der Ausweitung des Luxus-Marktes eröffnen.

Wer kennt schon Consolidated Foods am New Yorker Big Board? Dabei gehört dieses Unternehmen mit 1,5 Milliarden Dollar Umsatz und gut 2 Pfund Sterling Gewinn je Aktie im eben auslaufenden Geschäftsjahr 1968/69 zu den Großen im Lande. Daß der Umsatz das Branchenmaß mit 10 Prozent Zuwachsrate jährlich regelmäßig zu übertreffen pflegt, macht den Titel trotz verhältnismäßig hohem Preis/Gewinn-Verhältnis von 22 als Anlage doch interessant.

Größer noch ist mit fast 1,9 Milliarden Dollar Jahrsumsatz General Foods, ein ausgesprochener Defensivwert, der in keinem gut sortierten USA-Portefeuille fehlen sollte. Zwar erreicht der Expansionsrhythmus nicht ganz den der Consolidated Foods, dafür bleibt aber auch das Preis/Gewinn-Verhältnis knapp unter 20. Zu 4,16 Dollar (i. V. 4,05), die das hochqualifizierte Papier 1968/69 an ordentlichem Gewinn eingespielt hat, kamen aus dem nicht ganz freiwilligen Verkauf der S.O.S. Company noch 1,19 Dollar hinzu.

Ein anderer amerikanischer Nahrungsmittelwert, die früher National Dairy Products genannte Kraftco Corp. mit 2,43 Milliarden Dollar Umsatz und mit dem vergleichsweise günstigen Preis/Gewinn-Verhältnis von 18, soll demnächst an mehreren europäischen Börsen amtlich eingeführt werden. Zum anderen munkelt man vornehmlich in der Schweiz, der Konzern versuche zur Zeit – im Wettstreit angeblich mit der deutschen Oetker-Gruppe – maßgeblichen Einfluß auf die zweitgrößte Schweizer Nahrungsmittelholding Ursina AG zu gewinnen. Die Ursina ihrerseits ist gerade dabei, sich mit der schweizerisch/deutsch/österreichischen Interfranck-Gruppe (Franck und Kathreiner) zu verbinden und ihrem jüngsten Jahresumsatz von 1,13 Milliarden sfr ein gutes Drittel hinzuzufügen. Dessen und des angeblichen 3800 sfr Kaufangebots von Kraftco ungeachtet hat die allgemeine Schweizer Börsenbaisse den Ursina-Kurs nun schon unter 3000 sfr gedrückt.

Dem Schweizer Paradepferd in dieser Branche, Nestlé Alimentana, geht es nicht besser, obwohl die Nestlé-Aktie mit 360 sfr cash-flow, 200 sfr Reingewinn, einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von nur 16 für die Inhaberaktie bzw. gar nur noch gut 10 bei der Namenaktie und einem Umsatzwachstum von knapp 10 Prozent (1968 = 8,48 Milliarden sfr) absolute Spitze darstellt.

Die Unterbewertung ist bei 3300 sfr für die Inhaber und 2100 sfr für die mit gleichem Nennwert versehene Namenaktie entsprechend kraß – um so krasser, wenn man die vielversprechenden Protein-Forschungen mit der Standard-Oil of New Jersey in Rechnung stellt. Die besonders billigen Namenaktien sind für Ausländer allerdings nur schwer erreichbar Schweizer sollte man sein,

Wolfgang Winter