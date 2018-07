„Der Mann mit hundert Namen, von Francois Eugène Vidocq. Bäcker, Schaustellergehilfe, Soldat, Deserteur, Fechtmeister, Galeerensträfling, Pirat, Spitzenhändler, Spion, Schmuggler, Straßenräuber und vieles andere war Vidocq (1775–1857), ehe er sich entschloß, seine Fähigkeiten in den Dienst der Gesellschaft zu stellen, das heißt die bislang nur gelegentlich und zum Selbstschutz geübte Denunziation ehemaliger Gefährten zur Profession zu machen, wodurch er es binnen zweier. Jahre zum Chef der Pariser Sicherheitspolizei brachte. Befremdlich ist die Bruchlosigkeit, mit der sich hier die Rolle eines Beschützers der Sozietät der des Asozialen anfügt. In seinen zum Teil mit Hilfe eines berufsmäßigen Pamphletisten abgefaßten Memoiren (man erführe gern etwas über die Textgrundlage dieser Ausgabe, aber nicht einmal der Übersetzer ist genannt) erinnert sich Vidocq mit dem primitiven Stolz desjenigen, der meist der Stärkere und Gerissenere war, an Episoden aus seiner ersten Lebenshälfte, einen Wust „unerhörter Ereignisse“, ideal als Materialsammlung für Literaten (in der Tat schöpften Balzac und Hugo Stoff aus seiner Vita), bis auf einige vulgärmilieutheoretische Selbstrechtfertigungsversuche und oberflächlichste moralische Verbrämungen völlig unreflektiert, ohne jedes über das Vitale hinausgehende Interesse für die Umwälzungen, deren Zeitgenosse – und Produkt – er war. (Rogner und Bernhard, München; 279 S., 19,–DM) Rainer Zimmer

„Liverpool 8“, Roman von Sean Hignett. Sie leben im Liverpool der Beatles von Verschachern und „Bummelprämie“ (Arbeitslosenunterstützung), verachten „Pickküsse “ im Sinne von „ich bin dein für immer“, finden Schmutz eher anheimelnd als abstoßend, Kunstgespräche tödlich, „belehrt... erleuchtet, erbaut“ zu werden ebenfalls, haben keinen Ehrgeiz, außer sich in der Clique wohl, das heißt ständig beschäftigt zu fühlen, und sind für die Wohlstandsgesellschaft charakterlich ungeeignet. Der Amerikaner Sean Hignett verfäällt in diesem seinen ersten Roman weder süßlicher Verherrlichung noch stupider Diffamierung der gammelnden Pop-Generation und läßt auch die Chance zum konsumentensicheren Sexhappen ungenutzt. Hignett bemüht sich ehrlich und mit Erfolg um die kritische Analyse von Gammler-Bewußtsein und schildert die „Renegaten gegen nichts“ ohne verlogenes Pathos als das, was sie viel eher sind als der Abschaum der Menschheit: liebenswerte Schlucker, von Weltekel und Trieben geplagt, die auf die Sinnlosigkeit des Lebens mit einer sinnlosen Lebensweise reagieren und schicksalsergeben den „schlüsselblumenbedeckten Pfad zur Altersschwäche abklappern“. (Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln; 408 S., 16,– DM)

Christel Buschmann