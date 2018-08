„Landesbischof D. Wurm und der nationalsozialistische Staat 1940–1945“; eine Dokumentation, in Verbindung mit Richard Fischer zusammengestellt von Gerhard Schäfer; Calwer Verlag, Stuttgart 1968; 507 S., 24,– DM.

Im Auftrag des Evangelischen Oberkirchenrats Stuttgart hatte Pfarrer i. R. Richard Fischer aus Reutlingen das Leben des Landesbischofs Wurm in den Jahren 1933 bis 1945 durchforscht. Daraus entstand ein Manuskript von etwa zehntausend Seiten, das im Landeskirchlichen Archiv Stuttgart aufbewahrt wird. Diese Arbeit ist die Grundlage der vorliegenden Dokumentation, freilich und leider nur für die Kriegsjahre, in denen Wurm immer stärker als Sprecher der Kirche hervorgetreten ist.

Wurm, geprägt von dem Erlebnis der Gründerjahre im Kaiserreich und seiner Verbindung mit Hofprediger Adolf Stöcker und erschüttert vom Ende des Ersten Weltkrieges, war, als er 1933 den Titel „Landesbischof“ erhielt, schon 65 Jahre alt. Er hatte den Sieg des Nationalsozialismus als „nationalen Freiheitskampf“ begrüßt, ihn aber aus der Sicht der Vergangenheit gedeutet. Die starke Verbundenheit mit der Entwicklung seines Landes ließ ihn noch Ende 1941 an Goebbels schreiben: „Ich bitte Sie, diese Ausführungen eines 73jährigen Mannes, der von Jugend auf mit glühender Liebe an seinem Vaterland hängt und in seiner Geschichte zu Hause ist, als einen Notruf in der Stunde der Gefahr hören zu wollen.“

Für ihn, der den Ersten Weltkrieg als Erwachsener miterlebt hatte, war die Notwendigkeit eines geschlossenen und einheitlich gestimmten Volkes, der „Burgfrieden“ zwischen Partei und Kirche während der Kriegszeit, eine Selbstverständlichkeit. „Wir bleiben mit unserem Herzen dabei, wenn es um die großen Entscheidungen der Geschichte geht.“ Gerade deshalb war ihm das kirchenfeindliche Vorgehen der obersten Stellen unfaßbar. „Denn was können sich die Herren Roosevelt und Genossen zur Erzeugung der notwendigen Kreuzzugsstimmung in ihren Ländern Besseres wünschen ... ?“ Im Januar 1942 offerierte er sogar die Hilfe der Kirche für einen literarischen Feldzug gegen die Angelsachsen! Er blieb auf dem Posten und hoffte auf Deutschlands Sieg.

Wegen der immer unverhüllter zu Tage tretenden faschistischen Tendenz im Nationalsozialismus ist Wurm, der diese Entwicklung als „Schwenkung“ deutete, allmählich aus den obrigkeitsgläubigen Schranken des Nationalluthertums herausgewachsen. Einem der alten Propheten ähnlich, warnte er Volk und Staat vor den Folgen solcher Politik. „Entweder erkennt auch der nationalsozialistische Staat die Grenzen an, die ihm von Gott gesetzt sind, oder er begünstigt einen Sittenverfall, der auch den Verfall des Staates nach sich ziehen würde“, schrieb er im Sommer 1940. Höhepunkte der Opposition Wurms waren seine Proteste gegen die Euthanasie-Aktion und gegen die Ermordung der jüdischen Mitbürger. Niemals hat er jedoch an eine gewaltsame Beseitigung Hitlers gedacht. Trotz mancher Kontakte mit Widerstandsgruppen hielt er, wie im Kirchenkampf, auch hier die mittlere Linie ein. Wurms Kampf blieb ein Kirchenkampf.

Ger van Roon