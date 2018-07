Wolfgang Neuss hat im „berliner EXTRA dienst“ in einer Polemik genannten Erwiderung unter anderem gegen einen Journalisten der Münchner Abendzeitung die folgenden Sätze gefunden:

„Er spricht Manger-Deutsch, lacht wie Tegtmeier über seine eigene Scheiße, schreibt für die Münchner Abendzeitung Artikel aus der Bildzeitung ab, läßt sich von der Quick bezahlen, von Tilman Fichter und den Jacob Sisters informieren, lügt also das Blaue vom Himmel, und sagt, es wäre Rotes. Die hinterfotzige Art, Genossen vom SDS bis zur SEW zu verleumden... hat er gelernt von einem dubiosen konkröhl-Journalismus. Manchmal zeichnet er seine gequirlte Schreibe mit seinem Namen Horst Rieck.“

„Genossen sagen, was reibst du diesen Popel noch zwischen Daumen und Zeigefinger kulinarisch bis zur Zerbröselung? Des Aufhebens nicht wert; laß ihn in seinem Rinnstein kurz vor dem Abgleiten in den Gully schmoren. Ganz klar. Nur andere sollen sich des unnützen Idioten nicht mehr bedienen...“

No commont. H. K.