Von Karl Oettle

Professor Dr. Karl Oettle von der Universität München gibt in diesem Artikel Anregungen für die Gestaltung der Nahverkehrspolitik. Wir stellen seine Vorschläge zur Diskussion.

Die Beförderungstarife der öffentlichen Nahverkehrsbetriebe sind in den letzten Wochen auf Grund gewaltsamer Aktionen revolutionärer Jugend und ihrer wohlwollenden Aufnahme bei größeren Teilen der betroffenen Bevölkerung in den Blickpunkt der breiten Öffentlichkeit geraten. Was einem kleinen Kreis besorgter Fachleute mit vieljährigen zähen Bemühungen nicht gelungen ist, haben Strategen der Guerillas in wenigen Tagen geschafft.

Sie haben einen vierfachen Erfolg errungen: Erstens haben sie die bisher weithin als eine rein betriebswirtschaftliche Angelegenheit angesehene Frage der Nahverkehrstarife zu einem Politikum gemacht. Zweitens haben sie beschlossene Tariferhöhungen verhindert, ja sogar Tarifsenkungen erreicht. Drittens haben sie erstmals seit langem die Isolierung durchbrochen, in die sie sich mit abstoßendem Vorgehen hineinmanövriert hatten. Viertens haben sie die Unsicherheit oder die Unfähigkeit jener öffentlichen Instanzen enthüllt, die ihre Gegenspieler waren.

So sehr jemand, der eine bessere als die bisher vielerorts betriebene öffentliche Nahverkehrspolitik fordert, die beiden ersten Erfolge begrüßen muß, so sehr muß er die beiden letzten bedauern, wenn ihm an der Erhaltung unseres Staatswesens liegt.

Der Rechtsstaat und die parlamentarische Demokratie haben insofern eine schwere Niederlage erlitten, als in größerem Maßstab vorgeführt wurde, daß Gewalttätigkeit offenbar neuerdings ein wirksames Argument ist. Wir müssen nun gewärtigen, daß sich die Revolutionäre an anderen Orten und auf anderen Gebieten zu Wiederholungen des Erfolgsrezepts verlockt fühlen, daß sie ihre Ziele höher setzen und daß die Abwehr ihrer Angriffe noch schwieriger sein wird, als die jetzt unterlassene Bekämpfung der Verkehrssabotage gewesen wäre.

Die Geschicklichkeit des revolutionären Planungsstabes besteht darin, schwache Stellen unseres öffentlichen Lebens zu erkennen und plausible Parolen auszugeben. Wer will etwa nicht, daß unser Bildungswesen verbessert wird oder daß man gleiche oder bessere Leistungen für geringere Entgelte als bisher erhält? Sollte es den Anführern demnächst einfallen, die Abschaffung der Kraftverkehrsabgaben zu verlangen, wäre ihnen wahrscheinlich noch viel mehr Sympathie sicher, als sie eben errungen haben.