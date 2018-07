Nirgends findet sich ein Hinweis, daß Händel je in Göttingen gewesen ist, und dennoch wird er nirgends mit solch ausdauernder Begeisterung gepflegt wie gerade in Göttingen: seit 1920 gibt es dort – mit wenigen Ausnahmen – alljährlich wiederkehrende Festspiele, seit 1931 eine eingetragene Händel-Gesellschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, „das Werk Georg Friedrich Händels, insbesondere insoweit es weniger bekannt ist, in repräsentativen Aufführungen und soweit als möglich in originaler Gestalt wiederzugeben, um seine Lebenskraft zu prüfen und den Heutigen nahezubringen.“ Das geschieht in jährlichem Wechsel mit „Händel-Tagen“, in denen nur konzertante Aufführungen auf dem Programm stehen, und „Händel-Festspielen“, bei denen ein szenisches Werk vertreten ist.

Da man für 1970, zum fünfzigjährigen Jubiläum „Festspiele“ plant, wollte man sich in diesem Jahr aus finanziellen Erwägungen mit „Tagen“ bescheiden, doch das Angebot der Londoner Händel Opera Society, mit einer szenischen Aufführung des Oratoriums „Susanna“ in englischer Sprache zu gastieren, enthob die Veranstalter der Aufgabe, selbst ein Opernensemble zusammenstellen zu müssen, und ermöglichte dennoch „Festspiele“.

Das Libretto (Text von James Miller) des von Händel als „sacred drama“ bezeichneten und im Juli/August 1748 komponierten dreiaktigen Oratoriums geht auf ein zur damaligen Zeit sehr beliebtes, biblisches Thema zurück: die versuchte Verführung der hübschen „Strohwitwe“ Susanna. Bei erfrischendem Bad im Bach wird sie von zwei liebestollen Richtern bedrängt – ohne Erfolg. Aus gekränkter Eitelkeit drehen die Abgewiesenen den Spieß um und klagen die ehrbare Susanna des Ehebruchs an. Gerade noch rechtzeitig, sozusagen als Deus ex machina, erscheint der Knabe Daniel, der das für Susanna bereits ausgesprochene Todesurteil an den Richtern vollstrecken läßt und die treue Ehefrau ihrem heimkehrenden Gatten Joachim in die Arme führt. Moralischer Kommentator dieser Handlung ist der Chor, der ob der glücklichen Wendung in anhaltenden Jubel ausbricht. Das alles ist typische Barockoper, wurde aber von den englischen Gästen ohne Anspruch auf Tiefenwirkung so leicht, humorvoll und charmant serviert, daß man weit eher einem Schäferspiel als einem Händeischen Oratorium zu folgen glaubte.

Charles Farncombe, seit 1955 um die englische Händel-Renaissance bemüht und von Sir Thomas Beecham als Händel-Dirigent approbiert, ist der spiritus rector dieser englischen Truppe, die seit 1959 unter seiner Leitung alljährlich eine Woche Händel-Aufführungen im Sadler’s Wells Theatre veranstaltet.

Ein offensichtlich nicht gültig lösbares Problem in Händels Werken ist das Kastraten(un)wesen. Das Balancieren zwischen heller Knabenstimme und dem Luftreservoir eines Erwachsenen wurde nicht nur bei dem brüchig und überanstrengt wirkenden Männer-Alt des englischen Gastes Owen Wynne (Joachim) zum mißglückten Balance-Akt, sondern auch bei seinem um die Renaissance altenglischer Vokalmusik verdienten und berühmten Landsmann Alfred Deller, der mit der Contratenor-Partie des Joseph im gleichnamigen Oratorium Enttäuschung und Unzufriedenheit zurückließ. Das ist um so bedauerlicher, als gerade die sonstige Auswahl der Solisten – sowohl vokal als auch instrumental – keine Wünsche offen ließ, was speziell zwei Konzerte, „Händel und seine deutschen Zeitgenossen“ und das „Festkonzert“ (von Händel bis Mozart), deutlich machten. Als Stars der gar nicht starsüchtigen Händel-Gemeinde wurden die Bukarester Sopranistin Emilie Petrescu, Aurèle Nicolet (Flöte) und Edith Picht-Axenfeld (Cembalo) gefeiert – mit Recht.

Barbara Knölke