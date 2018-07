Inhalt Seite 1 — Wahrheit oder Werbung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Fritz Brühl

Kurt Gayer: „Das große Verhör. Fug und Unfug der Demoskopie“; Bertelsmann Sachbuchverlag, Gütersloh 1969; 205 Seiten, 18,00 Mark

Die Branche hat Neider. Man verdient dort unbestrittenermaßen gut. Neider gibt es immer. Aber das Gewerbe gilt bis heute vielen als halbseiden. Damit potenziert sich der Argwohn. Zudem ist es amerikanischen Ursprungs, also nicht „deutschstämmig“, wie die immer mehr in Gebrauch kommende Floskel lautet. Das macht alles dreifach dubios. Demoskopie als Beruf? Da kann die Prostitution nicht mehr fern sein. Auf den Hochschulen gilt die empirische Sozialforschung, auf Zahlenwerk aufbauend, inzwischen als angesehenes Fach; Selbst die Skepsis vor der Artistik mit Ziffern beginnt zu schwinden. Alle Zaubertricks scheinen entlarvt zu sein. Aber beim Laien blieb der schwärzeste Verdacht: Hier geschieht Unredliches; hier bedarf es der Enthüllung; also werde enthüllt.

Kurt Gayer sah sich unter solchen Zwang gesetzt und schrieb auf, was er meinte gesehen, gehört, erspürt und erahnt zu haben. Sein Buch steuert auf Abrechnung zu. Rachegefühle sind nicht auszuschließen, so hart geht er den Gegner an. Natürlich spricht er nicht von einem Gegner. Er war Kollege, vielleicht Freund, zumindest Teilhaber oder Nutznießer des Metiers. In einer Werbeagentur habe er gelernt, wie man Zahlen zu gebrauchen und „anzusetzen“ wisse – so jedenfalls ein Werbetext des Buches. Er ist weit davon entfernt, von der Demoskopie als „Meinungshure“ zu sprechen, wie das vor zwei Jahren der geradezu geifernde Otto Gmelin in seiner „Philosophie des Fernsehens“ (im Selbstverlag) tat. Aber auch nach Kurt Gayer befindet sich nicht immer in guter, wohlanständiger Gesellschaft, wer mit Meinungsforschern umgeht oder sie gar respektiert.

Nun, zunächst ist vom Fug und nicht vom Unfug in diesem Geschäft die Rede. Das Unbestreitbare wird auch von Gayer fast ohne Einschränkung angeboten: daß man nur 2000 Menschen zu befragen brauche, um herauszubekommen, was sechzig Millionen mit ja oder nein beantworten würden, daß die Information über Qualitatives schwieriger einzuholen sei als nur über Quantitatives, daß im Augenblick überhaupt zu viel gefragt werde und daß demoskopische Ziffern leicht dazu führten, einen Sog zu erzeugen, der Unentschlossene in bestimmte, fast wiederum berechenbare Richtungen lenke. In diesen Abschnitten liefert das Buch nicht nur dem Laien brauchbare Einsichten, weil es dort fair Möglichkeiten, Grenzen, Gefahr und Gewinn der demoskopischen Arbeit zu erläutern weiß. Dann aber beginnt der von mancherlei Emotion angeheizte Wirbel, der viele dieser Erkenntnisse wieder durcheinanderbringt.

Von der Verbindung demoskopischer Befragungen mit dem Kommerz wird in Andeutungen oft genug gesprochen. Natürlich gibt es die Auftragsvergabe an Institute, die nichts neu erforschen, sondern nur Halb- und Viertelwahrheiten mit Hilfe der Demoskopie zu Vollwahrheiten gemacht wissen möchten. Aber hier hätten dann Roß und Reiter genannt, und es hätten Belege vorgelegt werden müssen. Erst dann wäre überzeugend dargetan, daß jenes Institut jener Partei dienstbar und dieses Institut diesem Verband hörig sei. Vermutungen und Ahnungen reichen nicht aus.

Erfreulich, daß Gayer an anderer Stelle die eigenen Zweifel auf diesem Felde wieder tötet, indem er einräumt, daß die kaufmännisch denkenden „Wirtschaftsführer“ (!) keine Mark für eine Umfrage ausgeben würden, wenn sie von den Instituten nichts anderes dafür erhielten als fragwürdige Zahlen und aus der Luft gegriffene Interpretationen dieser Ergebnisse. Nur scheint mir ein Sachverhalt dabei viel zu wenig herausgearbeitet: Nicht die Institute, sondern die Werbefachleute (der Firmen, der Verbände, der Parteien) sind es viel zu häufig, die damit beginnen, demoskopische Ergebnisse zu „interpretieren“; und dabei kommt heraus, was man von vornherein erwarten konnte: Werbung, nicht Wahrheit.