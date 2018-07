Sehr geehrte Herren, Sie wissen: Bilder bedeutender Künstler sind sehr teuer. Reproduktionen sind kein befriedigender Ersatz r— und weiße "Wände wirken leer. Gibt es überhaupt erstklassige OriginalKunst zu außergewöhnlich günstigen Preisen? Es gibt. Denn " Der Werbebrief, der so beginnt, dürfte in den kommenden Wochen und Monaten auf den Schreibtischen von Architekturbüros und von Unternehmen, von privaten und staatlichen Organisationen, Werbeagenturen und graphischen Ateliers, modernen Hotels und Restaurants, Architekten und Innenarchitekten : und voii Angehörigen freier Berufe landen. An diese Zielgruppe richtet sich die "xartcollection".

Vier geschäftstüchtige Schweizer haben sich, diese Collection ausgedacht — sie soll einer der interessantesten Spielarten zeitgenössischer Kunst endlich die rechte Verbreitung schaffen: Dem "Multiple", dem industriell multiplizierten (Kunst )Objekt. Elf Jahre nach der "Erfindung" der Multiples durch den Schweizer Daniel Spberri sollen die Möglichkeiten, die diese Kunst bietet, nicht nur von der Produktion, sondern auch vom Vertrieb her voll Editionen multipler Kunst, die im allgemeinen über einhundert oder bestenfalls mehrere hundert Exemplare nicht hinausgingen und insofern dem Prinzip seriell herstellbarer Kunstwerke zuwiderliefen, waren und sind der beste Beweis dafür, daß sich der Kunsthandel den Anforderungen der neuen Kunst nicht gewachsen zeigte.

Um so erfreulicher ist das Unternehmen der Schweizer "xartcollection", das in diesen Tagen erstmals an die Öffentlichkeit tritt — mit einer Kampagne zur Verbreitung "großer Kunst zu kleinen Preisen", die sich nach Art und Um fang durchausmessen kann mit der Propagierung anderer hochwertiger Konsumgüter.

Die xartcollection (eine Bezeichnung, die leider nicht besonders glücklich gewählt erscheint) startet mit einer Kollektion von zunächst acht "Multiples" von zum Teil bedeutenden europäischen Künstlern: Alviani, Bill, Bonalumi, Haubensak, Jones, Phillips, Lohse und Tilson. Bei den Objekten dieser Künstler, die in einer (einmaligen) Auflage von 2000 Exemplaren hergestellt werden, handelt es sich um Wandobjekte, Reliefs und — im Faile Max Bills — um eine Kleinplastik, die nach modernen Verfahren aus Kunststoffen (Plexiglas, Polystyrol, PVC, Plexigum) hergestellt werden. Die Objekte sind numeriert, aber nicht signiert. Sie sollen im Endverkauf (empfohlener Richtpreis) zwischen 322 Mark und 444 Mark kosten. Die Kleinplastik von Max Bill — zum empfohlenen Endverkaufspreis von 366 Mark — scheint besonders preiswert, wenn man bedenkt, daß ein vergleichbares Unikat heute um die 10 000 Mark kostet.

Der im Vergleich zu Unikaten (Einausgeschöpft werden. Zwar haben wir in den vergangenen Jahren eine wahre Inflation vom multiplizierten Objekten und sonstigen industriell hergestellten Kunstwerken zunächst in Europa, dann auch in Amerika erlebt.

Aber man könnt sich bis in die jüngste Zeit hinein des Eindrucks nicht erwehren, daß es sich dabei nur um schüchterne, mehr oder weniger ungeschickte, um nicht zu sagen dilletantische Anfänge handelte, auf dem Weg zu einer wirklich massenhaften und marktgerechten Verbreitung dieser neuen Kunst.

Was half es, wenn die bedeutendsten Künstler der Gegenwart Protoypen entwickelten und sich in ihren Honoraransprüchen beschieden, wenn moderne Materialien, Werkzeuge und Maschinen verwendet wurden, wenn man sich also auf der Produktionsseite alle Vorteile zunutze machte — solange der Absatz der neuen Kunsterzeugnisse sich in den traditionellen, ausgetretenen, schmalen Pfaden des mittelalterlich organisierten Galeriesystems bewegte.