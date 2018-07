Inhalt Seite 1 — Zum Schutze der Bürger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Bonn, im Juni

Wer auf Bonner Cocktail-Partys mit Politikern ins Gespräch kommt, dem passiert es leicht, daß ihm mehr oder weniger vertraulich die letzten Umfrageergebnisse mitgeteilt werden. Es ist nicht sonderlich schwierig zu erfahren, zu welchem Kurs die Parteien gegenwärtig notiert werden. Hie und da erscheint auch einmal, als gezielte Indiskretion, das Ergebnis einer Umfrage in den Zeitungen. Und ein Professor, der Mannheimer Politologe Wildenmann, veröffentlicht sogar per Interview eine ausführliche Prognose für die nächste Bundestagswahl. Das alles geschieht, obwohl 27 Institute, die im Arbeitskreis der deutschen Marktforschungsinstitute vereinigt sind, sich verpflichtet haben, keine Prognosen zu veröffentlichen und nur an Auftrageber zu liefern, die schriftlich versprochen haben, ebenfalls nichts zu publizieren.

Professor Wildenmann ist nicht Mitglied dieses Arbeitskreises, also auch nicht an dessen Verpflichtung gebunden. Und wer im Zweifelsfall irgendwelchen Journalisten ein Umfrageergebnis zugesteckt hat, läßt sich so gut wie nie ermitteln. Mit anderen Worten: der Nonproliferationsvertrag der Institute nützt nichts, wenn nicht alle Meinungsbefrager die gleiche Verpflichtung eingehen und wenn die Empfänger die Ergebnisse nicht geheim halten.

Hinter dem Beschluß der Institute stand der früher besonders im Innenministerium gepflegte Gedanke, Wahlprognosen beeinflußten die freie Entscheidung des Bürgers. Um dessen Entscheidungsfreiheit zu bewahren, sollte auf Veröffentlichung der Ergebnisse verzichtet werden, rieten die Vertreter des Ministeriums. Dieser Rat trieft vor edler staatsbürgerlicher Gesinnung; er hat nur den Nachteil, daß seine wissenschaftliche Prämisse unbewiesen, die politische Prämisse höchst makaber ist.

Es gibt, wie Wolfgang Hartenstein vom Infas-Institut nachgewiesen hat, bisher keinen schlüssigen Beweis dafür, daß sich der Wähler von den Prognosen in seiner Parteienpräferenz nachhaltig beeinflussen läßt. Ein anderer Meinungsforscher, Gerhard Schmidtchen, nannte die These vom Mitläufereffekt (sie besagt, daß sich die Wähler zu den stärkeren Bataillonen schlagen, sobald sie nur wissen, wo diese stehen) einmal das „Loch-Ness-Ungeheuer der politischen Wissenschaften“.

Wenn diese These stimmte, müßte sie sich bei Nachwahlen, die unmittelbar nach einer großen Wahl stattfinden, bestätigen lassen. Bei der Bundestagswahl 1965 mußte in zwei Wahlkreisen wegen des Todes von Kandidaten drei Wochen später gewählt werden. Die wahrscheinlichen Ergebnisse der beiden Wahlkreise wurden vom Infas-Institut noch in der Bundestagswahlnacht auf Grund des allgemeinen Stimmungstrends errechnet. Projektion und tatsächliches Ergebnis bewiesen, daß von einer statistisch relevanten Beeinflussung der Wähler keine Rede sein konnte. Die Abweichungen waren minimal; der Sieger erhielt keine zusätzliche Prämie.