Tiefgekühlte Symphonien

Das Orchestra della Radio Svizzera Italiana bietet Exklusives: Mozarts kleine Nachtmusik und Haydns 92. Symphonie in 3000 Meter Höhe auf dem Diableretsgletscher. Der ungewöhnliche Kunstgenuß wird im Rahmen der Musikfestspiele Montreux (29. 8. bis 5. 10.) geboten. Zum Preis von 45 Franken gibt es außer der Musik noch die Seilbahnfahrt auf den Gletscher und ein warmes Essen. Reservierung: Verkehrsbüro Montreux.

Einführungspreise

Das 1967 südlich von Ancona eröffnete Cristiana Club Hotel ist neu im Touropa-Angebot. Ein Luxus-Hotel mit Dachgarten, Nachtklub, eigenem Sandstrand und Hallenbad. Urlauber, die mit dem Auto anreisen, bezahlen für eine Woche im Cristiana Club zur Zeit den „Einführungspreis“ von 239 Mark (Hochsaison) pro Person in einem Doppelzimmer mit Dusche und Adriablick.

Kur in Rumänien

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Urlaub machen und gesund werden mit Quelle in Eforia an der rumänischen Schwarzmeerküste. Der Badeort liegt zwischen dem schwarzen Meer und dem Salzsee Lacul Terkirghiol. In dem „heilwirksamen“ Salzsee-Schlamm sollen Gicht- und Rheumakranke im Urlaub gesunden. Preis der Reise: 458 Mark ab Nürnberg (14 Tage).

Kutschenfahrt