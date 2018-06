Ohne zu merken, was seine Hände taten, klappte Kurt Georg Kiesinger den gelben Pappdeckel, in den er seine Notizen gesteckt hatte, zu und wieder auf, rollte ihn zusammen, hob ihn wie einen Feldherrnstab in die Höhe – fortgerissen von der Vision, bei der er am Ende seiner fast zweistündigen Rede angelangt war: der Vision von einer Jugend, die von Fatalismus und zerstörerischer Weigerung läßt, die die großen Chancen begreift und nutzt, welche ihr die Welt der Automaten und Maschinen als Vehikel des Wohlstands und Fortschritts bietet, und die ihre Väter wieder versteht, welche diese Welt vor einem Vierteljahrhundert erst aus Trümmern mühsam aufgebaut haben.