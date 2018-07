Unser Kritiker sah:

CÄSAR UND CLEOPATRA

Von George Bernard Shaw

DER BESUCH DER ALTEN DAME

Von Friedrich Dürrenmatt

XIX. Bad Hersfelder Festspiele, Stiftsruine

Der dritte Bundespräsident wird, wie seine Vorgänger, Schirmherr der Bad Hersfelder Festspiele sein. In einem Schreiben an den Bürgermeister der Stadt, von der die Schauspiele in der historischen Stiftsruine veranstaltet werden, teilte Dr. Heinemann mit: „Ich bin gern bereit, die von Theodor Heuss begründete Tradition fortzusetzen.“ Wenn solche Patronanz einen Sinn hat – unter Theodor Heuss hatte sie programmatische Bedeutung –, dann muß in Bad Hersfeld mehr als beliebiges Freilufttheater geboten werden.