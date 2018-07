Etwas wehmütig stellte Dr.-Ing. Gerd Stieler von Heydekampf fest: „In dieser Form sitzen wir ja nun das letzte Mal zusammen.“ Am 19. August, wenn die Hauptversamlung über den Geschäftsbericht 1968 abstimmt, gibt die NSU Motorenwerke AG im 96. Jahr ihres Bestehens ihre Abschiedsvorstellung.

Dennoch bleibt Heydekampf überzeugt: Die Fusion mit der Auto Union war notwendig. „Wir hatten in summa kein schlechtes Ergebnis“, stellt er fest. Doch die Reserven hätten gestärkt werden müssen. Die hierfür erforderliche Rentabilität ist jedoch mit den Autos kleiner Klasse, wie sie NSU zur Hauptsache baut, nicht zu erreichen. „Wir haben auch nicht genug tun können für die Modellpflege und die Modernisierung der Anlagen.“

Die Sorge gilt nun dem Zusammenwachsen von NSU und Auto Union. Dabei schätzt sich das Unternehmen glücklich, daß das Kupplungsmanöver in eine Periode fällt, in der die Käufer auf jeden Wagen warten, der von den Montagebändern rollt. „Wir sind nicht sortiert“, klagt Verkaufschef Zimmermann genau wie vor einem Jahr. Der Auftragsbestand sei „erschreckend hoch“. Es gibt Lieferfristen – ein ungewöhnlicher Zustand in dieser Jahreszeit und in dieser Klasse.

Keine Klage, daß der Mittelklassewagen K 70 (1,7-Liter-Motor, 90 PS) vorläufig der Fusion zum Opfer gefallen ist. Heydekampf: „Momentan sind wir heilfroh, daß wir ihn nicht zu bauen brauchen. Die Fabrik ist einfach zu klein.“ Die Entscheidung, was aus dem mit vielen Vorschußlorbeeren bedachten Modell nun werden soll, wird erst im nächsten Jahr fallen. Unberührt von der Fusion bleiben zwei Dinge:

Das Wankel-Volksauto Comobil wird zusammen mit Citroën weiterentwickelt.

Das NSU-Werk bleibt die Wankel-Zentrale des VW-Konzerns.

In diesem Jahr will man in Neckarsulm rund 145 000 Autos bauen und einen Umsatz von 700 Millionen Mark erreichen; zusammen mit der Auto Union hofft man auf 1,5 Milliarden Mark zu kommen. Doch Heydekampf dämpft etwaigen Optimismus: „In diesem Jahr wird die Fusion noch keinen positiven Einfluß auf den Ertrag haben.“ hm