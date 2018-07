In den gleichen Minuten, als die Apollo-11-Kapsel im Pazifik auf hoher See niederging, stellte sich hoch über den Dächern der Graubündner Metropole Chur Hermann D. Krages einer ersten Befragung über seine neue Zellstoffdie auf der Hauptversammlung der Zellstofffabrik Waldhof Wellen geschlagen hat.

Aber Raumfahrtaktien interessieren den ehemaligen Bremer Holzhändler so wenig wie die Raumfahrt selber. Viele Titel kennt er nicht einmal vom Hörensagen: „Wissen Sie, so gebildet bin ich gar nicht.“ Zellwald, ja, das ist etwas anderes, das ist greifbar, da kann man den „alten Papiermachergeist“ wehen lassen, wo er will. Der Krages’sche soll in Waldhof lange wehen. Er denkt, sagt er, weder an Paketverkauf noch an weitere ZuKäufe, um das dicke Bündel Papier vielleicht noch attraktiver zu machen. Mit neuerlichen Kursavancen soll der Kapitalanleger also nicht rechnen können. Auf kürzere Frist sieht der Wahlschweizer Verbesserungschancen nur, wenn auch ohne sein Zutun Interessenkäufe einsetzen sollten. Hat er Konkurrenzgesellschaften, hat er gar die Banken im Sinn, die sich am Ende vielleicht nicht zweimal auffordern lassen könnten, eine Sperrminorität gegen den ungebetenen Herrscher zusammenzubringen, koste es, was es wolle?

Längerfristig aber sieht der selbsternannte „Förster vom Zellwald“ höhere Waldhofkurse auch „von innen heraus“: weil seine Reformpläne sich in einem ohnehin aufstrebenden Wirtschaftszweig schließlich in zunehmender Ertragskraft niederschlagen müßten. Immerhin zögert Krages vor der Alternative, ob er lieber Zellwald oder etwa Siemens zur Anlage empfehlen würde. Er persönlich verschmäht Siemens aus einem sehr spezifischen Grund: „Da wäre ich doch nur eine Nummer und könnte nicht mitreden.“

Ebensowenig wie bei diesem Titel, der mit dem Einzug in die Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH Ottobrunn gerade seinerseits etwas von Raumfahrt-Glamour annimmt, könnte Deutschlands Nachkriegsspekulant Nr. 1 auch bei den Gesellschaften „mitreden“, die augenblicklich als Hauptnutznießer der Mondfahrtprojekte zu gelten haben: Bendix Corp. (Zündungssysteme, Navigationsinstrumente, Steuerautomatik u. ä.), Grumman und Lockheed Aircraft, McDonnell-Douglas und Boeing Co., North American Rockwell sowie General Dynamics (Raketen) und General Electric. Die beiden „General“, Grumman, Lockheed und Bendix sind im Augenblick der von ihren Erzeugnissen ermöglichten Mondlandung Armstrongs und Aldrins im Börsenkeller auf Jahrestiefstständen gelandet. Die übrigen sind nicht weit davon entfernt. Entsprechend sind die Preis/Gewinn-Verhältnisse mit Werten zwischen 7 und 11 (außer den höher eingestuften Genelec) geradezu unwirklich günstig geworden.

Und doch könnten auch Kapitalanleger vor einem Engagement zurückschrecken, die nicht Krages heißen und nicht aufs Mitreden Wert legen. Denn wie mit dem Höhersteigen von Apollo 11 Wall Street insgeheim abwärts ging, ist die Mondlandungsphantasie aus den speziellen Raumfahrttiteln längst heraus. Statt dessen lastet der Zwang zu Einsparungen am amerikanischen Budget besonders auf ihnen. Nicht nur, daß konkrete Anschlußprogramme für die Raumfahrt noch auf sich warten lassen. Praktisch alle genannten Titel sind auch ausgesprochene Rüstungswerte. Auf Truppenabzüge vom Kriegsschauplatz aber haben solche Aktien noch nie haussiert. Wolf gang Winter