Es gab Zeiten, da brauchte ein Mädchen nicht mehr als einen Vor- und einen Zunamen, um ein Monogramm zu haben, das sie auf Koffer, Taschen, Blusen oder Schals prägen, drucken oder sticken ließ; und das war recht billig. Heute hingegen kann es ein Mädchen ein paar hundert Mark (auf einem Schal) oder gar Tausende kosten (auf dem Ledergepäck) – und das Monogramm ist nicht mal das eigene.

Es sind, zum Beispiel Buchstaben wie „YSL“ (für Yves Saint Laurent) oder zwei „B“, Rücken an Rücken gestellt (für Bill Blass), die gleichsam die rechte Klasse verraten. Vorbei sind die Zeiten, da man sich auszog, um zu zeigen, wer einen anzog, mit Schildchen an der Innenseite des Mantels etwa, oder da man an teuren Taschen fingern mußte, um die Plakette von innen nach außen zu kehren, die dem Kenner – und nur diesem – verriet, daß solche Tasche nicht einfach eine Tasche ist. Nein, das Versteckspiel ist zu Ende; heute, wenn die Dame Wert drauf legt, das teuerste und beste zu tragen, ist es überall auf und an ihr deutlich zu lesen.

Unten angefangen: Schuhe mit C-Absatz – von Cardin. Die Strümpfe eine Maschen-Symphonie in „V“ – von Valentino. Guccis lederbesetzte Hemden mit einem Muster von ungezählten „G“ – dazu das passende G-Gepäck, versteht sich. Oder von Roberta, Schuhe, Koffer, Kopftuch und Regenschirm passend zueinander – in unverwechselbaren Farben von „R“ geziert.

Auf Kopftüchern und Schals prangen die vollen Namenszüge von Rudi Gernreich oder Geoffrey Beene. Hermes-Tücher müssen geschickt um Handtaschen oder Kopfe drapiert werden, um das Firmenzeichen jedermann, erkennen zu lassen. Um den Hals trägt die ohnehin schon plakatierte Dame eine Kette mit den Initialen „KJL“ – für Kenneth Jay Lane. Und sie winkt graziös mit V-verschlossenem Handschuh, wiederum für Valentino, dem treuen vermögenden Gatten.

Sollte sie ihn im größten Gedränge nicht an seiner neuen Krawatte erkennen, die nicht weniger als fünfzigmal „john weitz lord & taylor new york“ sagt, oder den kleinen Messingknopf „EA“ (für Etienne Aigner) an seinem Gürtel erspähen, dann wird er sie sicherlich an ihrem bunten Seidenkleid erkennen, das hundertfach den Namen eines Italieners zeigt: Emilio Pucci, Emilio Pucci, Emilio Pucci...

Christine Bünde