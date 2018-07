Inhalt Seite 1 — Ein Jahr nach dem Einmarsch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sepp Binder

In drei Wochen jährt sich der Tag, an dem die sowjetischen Invasionstruppen dem „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ in der ČSSR ein jähes Ende bereitet hatten. Für Gustav Husak wird der 21. August zur bislang größten Bewährungsprobe seines nationalkommunistischen Kurses unter Moskauer Protektorat.

Die Nervosität der orthodoxen Prager Führung wächst zusehends. Daß Husak im vergangenen Monat offiziell die sowjetische Version vom tschechoslowakischen Hilfeersuchen übernahm, zeigt weniger sein taktisches Geschick denn seine Angst vor Demonstrationen, Streiks und Boykotthandlungen am „Tag der Schande“, zu denen Tausende von geheimen Flugblättern, die derzeit von Arbeitern und Studenten in Fabriken und Hochschulen verteilt werden, aufrufen.

Am 2. Juli rechtfertigte „Rude Pravo“ indirekt die Invasion zum erstenmal als eine Maßnahme, mit der man habe „rechnen müssen“, weil Dubček seine Versprechungen den Sowjets gegenüber nicht gehalten habe.

Am 11. Juli billigte eine Versammlung von Altkommunisten in Brünn ein Schreiben an die sowjetischen Besatzungstruppen in Olmütz. Darin dankten die Orthodoxen der Roten Armee „für die Hilfe bei der Liquidierung einer konterrevolutionären Wende“.

Am 16. Juli schließlich schrieb „Rude Pravo“, die Sowjettruppen seien in die ČSSR gekommen, „um uns zu helfen, Sozialismus und Freiheit zu verteidigen“.

Husak hoffte wohl, eine derartige Erklärung, die vom Kreml seit einem Jahr verlangt wurde, könnte die Sowjets zum Truppenabzug bewegen. Doch scheint der Prager Parteichef noch nicht über genügend Vertrauen in Moskau zu verfügen. Mag sein, daß er sich zu lange geweigert hat, die Intervention zu rechtfertigen. Seine eigenen Erklärungen hinderten ihn daran. Acht Tage nach dem Einmarsch der Sowjets bekannte er im letzten Jahr, „daß die Invasion nicht notwendig war“. Und bei der Ablösung Dubčeks im April erhielt er die erforderlichen Reformer-Stimmen nur gegen das Versprechen, die Invasion niemals als gerechtfertigt anzuerkennen. Bisher war sein äußerstes Zugeständnis die Rede vor dem polnischen Parlament: „Viele von uns haben die Entwicklung mit Furcht und Mißbilligung beobachtet. Wir verstehen daher auch die Sorge und die Befürchtungen der brüderlichen Parteien während der vorjährigen Entwicklung der Situation in der ČSSR.“

„Verstehen“ heißt für Husak indes noch lange nicht „billigen“. Augenscheinlich will er sich durch seine zögernde Haltung ein schmales Tor zum Vertrauen des Volkes auch für die Zukunft offenhalten. Im Weg steht ihm dabei allerdings die Reformergruppe um Alexander Dubček, deren Autorität in der Bevölkerung noch immer ungebrochen scheint. Nur wenn die Reformer sich zu „Irrtum und Unfähigkeit“ bekennen würden, bliebe Husak eine Berichtigung seiner früheren Äußerungen erspart. Daß Husak darauf aus ist, wird nur allzu deutlich. Die Attacken „Rude Pravos“ auf den in Basel lehrenden Wirtschaftsreformer Professor Ota Sik, dessen Einfluß noch immer „ein Hindernis zur Aktivierung der wirklichen sozialistischen Kräfte“ sei, sprechen dafür ebenso wie die Aufforderung an Dubček, Smrkovsky und andere Reformer, durch Selbstkritik die „Bürde der Berichtigung von Fehlern“ nicht allein ihm, Husak, zu überlassen.

Dubček indes bezeichnete in einem Interview mit dem amerikanischen Magazin „Look“ den von ihm eingeleiteten demokratischen Sozialismus als ein „speziell tschechoslowakisches Werk“, das er jederzeit erneut beginnen würde, falls sich ihm dazu wieder die Möglichkeiten bieten sollten.