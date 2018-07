Frauen haben’s schwerer: in der Fabrik, in der Ehe, an der Universität, im Lokal, im SDS, mit ihresgleichen. Am schwersten aber mit sich selber. Wer will, der mag das neueste, dem Thema Frau – Familie – Gesellschaft gewidmete Kursbuch aufschlagen und sich vor allem an den Essays von Karin Schrader-Klebert und Petra von Morstein selber wieder einmal davon überzeugen.

Da werden in forsch verquältem Soziologisch Definitionen konstruiert („Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist ein Unterschied zwischen Menschen und nicht ein Unterschied zwischen Personen“) und trotzige Parolen ausgegeben („Wir müssen von der Erkenntnis ausgehen, daß die Frauen sich erst einmal als bewußte Klasse organisieren müssen“), die nichts anderes, bestätigen als die auf Seite 1 des Heftes getroffene Feststellung: „Die Frauenbewegung hat dem Mann eine Waffe erzeugt, die er mit hundertprozentiger Sicherheit bis heute gegen die Frau einsetzt: die Lächerlichkeit.“ Zu Waffenlieferungen gehören ja bekanntlich immer zwei, und in diesem Falle leistet der Produzent wirklich hundertprozentige Wertarbeit. Das hier gelieferte Material ist zudem noch doppelt ergiebig, denn nicht genug damit, daß zu fürchten steht, daß die Männer angesichts des geweissagten zweiten penthesileischen Zeitalters durchaus nicht mit Furcht und Zittern, sondern dem bekannten Lächeln reagieren werden – die Herren werden einander hinter der vorgehaltenen Hand auch noch mitzuteilen wissen, daß das alles entzückend trotzköpfig, aber doch auch nicht mehr ganz neu ‚sei: von Bebel bis Berry Friedan ist das meiste schon einmal gesagt worden und von Simone de Beauvoir das meiste schon sehr viel besser.

So weit so gut, so schlecht, so schade. Die Frauen, daran besteht kein Zweifel, werden es schon schaffen, das uralte Thema ihrer selbst immer jugendfrisch zu erhalten.

Kursbuch 17 beschäftigt sich aber nicht nur mit der Frau und ihrem Ausbeuter, sondern auch den möglichen Folgen dieser Mesalliance: Familie und Kindern. Und hier freilich hat das Kursbuch Authentisches zu bieten, denn im Gegensatz zu Karl Marx, der die Aufhebung der bürgerlichen Familie zwar forderte, selbst aber doch über den eigenen Theorien die Familienvaterposition nicht gleich drangeben mochte, geben hier zwei Kommuneberichte darüber Aufschluß, wie es aussieht, wenn man den Druck der Familie mit dem, auf Gedeih und Verderb politisch bedeutungsvoll sein zu müssen, vertauscht (denn bei so prosaischen Gedanken, daß eine Gemeinschaft zunächst einmal einfach rationeller wirtschaften kann als ein einzelner, mag man sich dort nicht aufhalten).

Besonders der Bericht der Kommune 2, in dem über „Kindererziehung in der Kommune“ referiert wird, scheint in diesem Zusammenhang interessant. Wo sonst als hier, so sollte man meinen, können die Idealbürger der Zukunft aufwachsen, die wandelnden Gegenbeispiele zu den von der durchschnittlichen Kleinfamilie produzierten „labilen, an infantile Bedürfnisse und irrationale Autoritäten fixierten Individuen“? Sie können es, vielleicht, nur ganz gewiß nicht in der Kommune 2. Der Kursbogen zum Kursbuch mit der Bildgeschichte über „Liebesspiele im Kinderzimmer“ und das Protokoll über die Zu-Bettbring-Scherze, die Onkel Eberhard mit der kleinen Grischa treibt, beweisen, daß es höchst mannigfache Formen der Kinderausbeutung gibt und daß ein familienväterlicher Anschnauzer vielleicht bei einem Kind doch weniger Schaden anrichtet als die ach so verständnisvollen Sex-Spielchen eines frustrierten Kommunarden mit einem vierjährigen Mädchen.

„Man kann am Sozialisierungsprozeß nicht herumdilettieren“, dieser in Reimut Reiches „Sexualität und Klassenkampf“ zitierte Satz wird auch hier wiederholt, aber durchaus nicht zustimmend. Man hält sich offenbar lieber an Friedrich Engels, der in seinem Aufsatz über „Die wahren Sozialisten“ (1847) von der „Gewohnheit der wahren Sozialisten, unverstandene Entwicklungen durch Auswendiglernen einzelner Sätze und Stichwörter sich anzueignen“ spricht. Von der zusätzlichen Gewohnheit, bei dieser Tätigkeit auch kleine Kinder zu verschleißen, berichtete Engels allerdings nichts.

Petra Kipphoff