München

Er ist immer Vorbild. Schon morgens. Er bedient sich regelmäßig der städtischen Verkehrsbetriebe auf seiner Fahrt ins Rathaus und kann deshalb als „Abendzeitung“-Kolumnist seinen Mitbürgern versichern: „Die Münchner Straßenbahn ist gar nicht so schlecht und jedenfalls besser als ihr Ruf. Vielleicht überlegen Sie auch einmal, ob Sie sich nicht im Gegenteil mehr Ärger sparen, wenn Sie Ihr Auto künftig zu Hause stehen lassen und auch mit der Straßenbahn fahren.“

Er ist Ehrenbürger der Stadt New York und seit der Münchner Olympiabewerbung auch im entferntesten Winkel Deutschlands bekannt geworden. Er entwickelte als ehemaliger „Einserjurist“ eine erstaunliche Fertigkeit im Anzapfen von Oktoberfest-Bierbanzen und beantwortete von den 90 000 Briefen, die im vergangenen Jahr auf seinem Schreibtisch landeten, „alle ernstgemeinten“ Zuschriften selbst.

Er diskutiert mit Studenten, läuft zu abendlichen Bürgerversammlungen, ist auf Verlegerpartys, lädt Sportler und Turner zu geselligem Treffen in den Alten Rathaussaal, wurde Mitglied des Lehrerinnen- und Lehrerverbands und erhielt von der Hamburger Baugesellschaft „Neue Heimat“ den mit 20 000 Mark dotierten „Heinrich-Plett-Preis für Verdienste im Wohnungs- und Städtebau“.

Und er krempelt die Stadt um. Motto: „München wird moderner.“

Als Dr. Hans-Jochen Vogel im März 1960, gerade erst 34 Jahre alt, mit sensationellen 64,2 Prozent der Stimmen der Bevölkerung zum neuen Oberbürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt gewählt war, sorgte er sogleich in der ersten Stadtratssitzung für eine Überraschung. Er empfahl sich als sparsames Oberhaupt und beantragte die Kürzung seiner monatlichen Dienstbezüge von 3645 auf 3300 Mark. Inzwischen freilich hat Vogel ein verändertes Verhältnis zum Stadtsäckel. Er strapaziert ihn rücksichtslos. Nicht, um in die eigene Tasche zu wirtschaften. Vielmehr ist er stets bereit, die „skandalöse Mißwirtschaft“ (so der Stadtrat Schmid vom „Münchner Block“) des städtischen Baureferats mit Millionen zu füttern.

Bis zum Olympiajahr 1972 soll die „Weltstadt mit Herz“ ein trefflich funktionierendes Verkehrsnetz haben. Eines der vielen Projekte ist der Tunnel unter dem Prinz-Carl-Palais zwischen Hofgarten und Haus der Kunst. Eine tiefe Baugrube zierte bereits die Prinzregentenstraße, als ruchbar wurde, daß die Kostenerhöhungen das „übliche“ Maß überschreiten würden. Betragen sie 100 oder 600 Prozent, das war die Frage. Das Baureferat kam zu dem Schluß, daß sich die Kosten von sechs auf zwölf Millionen Mark erhöhen und nur rund eine Million auf das Konto einer Fehlschätzung gehe. Indes wies der Stadtrat Ludwig Schmid schwarz auf weiß nach, daß Stadtbaurat Edgar Luther vor zwei Jahren versichert hat, der Tunnel werde „mit allen Nebenkosten“ auf zwei Millionen kommen. Also doch eine sechsfache Verteuerung. Und dabei bleibt’s nicht. Schon jetzt weiß man, daß weitere zwei Millionen nachträglich der Freistaat Bayern als Besitzer des Prinz-Carl-Palais verlangt.