Senator Edward („Ted“) Kennedy (37) hat aus seinem mysteriösen Auto-Unfall, bei dem die 28jährige Mary Jo Kopechne ertrank und den er bislang nicht schlüssig darzustellen vermochte, Konsequenzen gezogen: Am Montag ließ er durch einen Sprecher erklären, daß er seine Tätigkeit als Senator von Massachusetts fortsetzen, nicht aber die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten für die Wahl von 1972 anstreben werde.

Kennedy hatte am Freitag vorletzter Woche zusammen mit Mary Kopechne, einer ehemaligen Sekretärin seines im Juni vorigen Jahres ermordeten Bruders Robert, eine Grill-Party auf der Chappaquiddick-Insel vorzeitig verlassen, um das Mädchen zur Faire zu bringen. Dabei war er – trotz eindeutiger Beschilderung der Straße – in die entgegengesetzte Richtung gefahren und mit seinem Wagen von einer ungesicherten Brücke ins Wasser gestürzt (vgl. Karte). Kennedy konnte sich retten, Mary Kopechne ertrank.

Anstatt sofort die Anwohner oder die Behörden zu alarmieren, unternahm der Senator angeblich mehrere vergebliche Tauchversuche, kehrte dann zum Party-Haus zurück, versuchte mit Freunden nochmals, das Mädchen zu retten, will anschließend nach Edgartown zu seinem Hotel „Shiretown“ geschwommen sein und meldete sich – angeblich noch immer unter Schockeinwirkung – erst zehn Stunden nach dem Unglück, das inzwischen entdeckt worden war, be der Polizei.

Die Gerichtsverhandlung am Freitag voriger Woche vermochte Kennedy dadurch abzukürzen, daß er sich widerspruchslos im Sinne der Anklage, die lediglich auf Fahrerflucht lautete, als schuldig bekannte. Er bekam zwei Jahre Gefängnis auf Bewährung wegen Fahrerflucht. Da sich die Party-Gäste ausschwiegen, erhoffte sich die aufgeschreckte Öffentlichkeit Amerikas näheren Aufschluß von einer Fernsehrede, die der Senator in der Nacht zum Sonnabend vom Familiensitz der Kennedys, Hyannis Port, aus hielt.

Dort war zuvor ein „Krisenstab“ zusammengetreten, der schon John F. Kennedy beraten hatte – McNamara, Ex-Verteidigungsminister, Ted Sorensen, ehemaliger Ghost-writer des ermordeten Präsidenten, und Arthur M. Schlesinger, Hofhistoriker der Kennedys.

Vor etwa 35 Millionen Amerikanern, die an den Mattscheiben saßen, charakterisierte Ted Kennedy seine Fahrerflucht denn auch als „unentschuldbar“. Gleichzeitig bat er das „Volk von Massachusetts“, das ihn 1964 mit einer Mehrheit von einer Million Stimmen in den Senat entsandt hatte, um „Rat und Hilfe“, ob er denn nun zurücktreten solle.

Zehntausende von Amerikanern bestürmten den letzten Kennedy noch in der gleichen Nacht per Telegraph und Telephon, im Amt zu bleiben. Gestützt auf dieses Plebiszit (New York Times: „ein unmögliches Referendum über unbekannte Tatsachen“) beschloß der Senator lediglich, die Kampflinie an der Präsidentschaftsfront zurückzuverlegen. Schon bei der Wahl von 1976 könnte er theoretisch wieder dabeisein.