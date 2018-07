Inhalt Seite 1 — Kramer und der 17. Juni Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Werth

Wer in Deutschland etwas anderes sagt oder tut als das, was offiziell als politisch richtig gilt, verschafft sich Ungelegenheiten; nonkonformistisches Verhalten wird als Delikt geahndet; die Methoden der Repression mögen in der DDR andere sein als in der Bundesrepublik, allemal aber läuft es auf dasselbe hinaus: Der Unbotmäßige hat letztlich nur die Wahl zwischen Resignation und Flucht.

Diese Behauptung plakatiert der neue Roman von

Hans Christian Kirsch: „Deutschlandlied“, Roman; Limes Verlag, Wiesbaden; 305 S., 20,– DM

indem er einem Mann namens Kramer entsprechende Erfahrungen zuschreibt.

Kramer, der als Jugendpfleger in der fiktiven westdeutschen Stadt Bronningen lebt, erhält von seinem Vorgesetzten (der sich selber darum drücken will) den Auftrag, am 17. Juni 1967 die obligate Rede zum Tag der deutschen Einheit zu halten. Er erfüllt die unwillkommene Pflicht, indem er nicht sagt, was das Auditorium zu hören erwartet und zu hören gewohnt ist, sondern für die Anerkennung der DDR und der Oder-Neiße-Grenze plädiert. Deswegen – und weil noch ein weiterer, allerdings unhaltbarer Verdacht auf ihn fällt – gerät Kramer in arge Schwierigkeiten. Er wird zwangsbeurlaubt. Verfassungsschützer durchschnüffeln seine Wohnung. Die örtliche Presse und die Bild-Zeitung geifern. Anonyme Briefschreiber schmähen den „roten Redner“. Auch der Haustürbrand wird nicht vergessen. Kurzum: Kramer hat alle gegen sich, selbst seine Bekannten meiden ihn, um sich Scherereien zu ersparen. Zwar legt sich die Aufregung bald; Kramer darf sogar an seinen Schreibtisch zurückkehren – aber es ist nicht mehr so wie früher. Man sieht ihm jetzt genau auf die Finger und schränkt ihn in seinen Aktivitäten ein. Da Kramer der schleichenden Repression nicht begegnen kann, versucht er sich ihr dadurch zu entziehen, daß er in einer anderen Stadt eine neue Stelle antritt.

Der Fall Kramer könnte zweifellos Stoff für einen system- und gesellschaftskritischen Roman liefern – aber den hat Kirsch nicht geschrieben. Er bleibt seiner Fiktion nahezu alles schuldig, weil er sie fast völlig auf eine illustrative Funktion reduziert. Am gewählten Beispiel soll gezeigt werden, was für Kirsch von vornherein feststand: die Parallelität östlicher und westlicher Reaktionen auf nonkonformistisches Verhalten.