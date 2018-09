Von Hansjakob Stehle

Noch nie habe Rumänien so viele Freunde besessen, rief der rumänische Parteichef Ceausescu dieser Tage auf einer der zahllosen Volksversammlungen, von denen er – wie ein mittelalterlicher König von Stadt zu Stadt reisend – gefeiert wird. Solche Freundschaft mit allen, von Moskau bis Peking und Washington, enthält freilich das Risiko, sich zwischen alle Stühle zu setzen. Die Widersacher Ceausescus, die sich jedoch nur verstohlen rühren, bedienen sich dieses Arguments; durch Präsident Nixons spektakuläre, von Moskau argwöhnisch beobachtete Stipvisite in Bukarest erhält es neue Nahrung.

Deshalb hat der rumänische Staatspräsident den formellen Anlaß der Vorbereitung seines X. Parteikongresses (der am 6. August beginnt) benutzt, um mit der äußeren Glorie einer souveränen Außenpolitik seine persönliche Autorität und Machtposition zu festigen. "Wir fassen die führende Rolle der Partei nicht als etwas Abstraktes, über den Klassen, über der Gesellschaft Stehendes auf, sondern so, daß wir die Partei in das gesamte Leben des Volkes eingliedern", sagte Ceausescu in Sathmar. Was heißt das praktisch? Immer stärker trägt er in seine volksdemokratische Diktatur das plebiszitäreElement, ersetzt er konkrete Argumente durch den rhetorischen Appell an Gefühle, die den erwünschten Beifall ergeben. Zweifel der kommunistischen Verbündeten werden dann auf solche Weise abgewehrt: "Jeder Bürger unseres Vaterlandes, ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, ist entschlossen, alles daranzusetzen, um unser sozialistisches Vaterland immer höheren Gipfeln entgegenzuführen. Aus diesem Grunde können wir, kann die Partei behaupten, daß es heute in Rumänien keine Kraft gibt, die den Sozialismus zu gefährden vermag. Stimmt das, Genossen?" Und die Menge antwortet: "So ist es!"

Zu den Gipfeln aber führt die Nation natürlich nur jener Mann, der in gleichlautenden Hofberichten in allen Zeitungen von Tag zu Tag überschwenglicher gerühmt wird: In "grenzenloser, achtungsvoller und bewundernder Liebe" skandiert man den Namen des "geliebtesten Sohnes der Arbeiterklasse". In ihrem Parteiorgan "Scinteia" lasen die Rumänen sogar, daß sie einen "geliebten Führer" haben – einen "Conducatorul". Seit den Zeiten des Generals Antonescu war dieser Begriff nicht mehr verwendet worden, und niemand scheint sich des fatalen Beigeschmacks solchen Personenkults bewußt zu sein, am wenigsten Ceausescu selbst.

Die Rolle des Volkstribunen, in die er sich zwingt, liegt dem unterkühlten, eher schüchtern wirkenden Politiker gar nicht, sie ist ihm nur Mittel zum Zweck. Genauso wie jene Neuerung, die mit der Tradition bricht, daß formell erst die Delegierten des Partei-Kongresses die obersten Führungsgremien neu wählen. Um ganz sicher zu gehen, ließ Ceausescu jetzt schon auf den Distriktskonferenzen der Partei die Kandidaten für die führenden Positionen bestimmen – auch sich selbst. Damit ist schon vor dem Parteitag personell alles entschieden, und Breschnjew könnte – falls er nach Bukarest kommt – an den vollendeten Tatsachen auch durch "Ratschläge" nichts mehr ändern. Überall gibt es seit Wochen im ganzen Land Resolutionen, wonach Ceausescu, und nur er, die Partei lenken kann ...

Die glühendste Lobrede lieferte das fünfundsechzigjährige Präsidiumsmitglied Emil Bodnaras, den man einmal für den engsten Vertrauensmann Moskaus in Bukarest hielt: "Ich kenne Ceausescu seit 1935 aus dem Gefängnis. Er war damals siebzehn Jahre alt... Er besitzt alle notwendigen Attribute eines kommunistischen Führers, nämlich höchste Reinheit des Charakters, politische Redlichkeit und außerordentliche Arbeitskraft, wie sie keiner unseres Alters besitzt, und keiner der Jüngeren, die selbstverständlich nicht die Zeit hatten, um solche Eigenschaften zu erwerben."

In diesem Tugendkatalog steckt die Verzichtserklärung der alten Garde und zugleich die Absage an Konkurrenten aus den jüngeren Parteikadern. In der Welle nationalen Überschwangs ist nach außen ohnehin keine Kritik oder Opposition gegen den Mann sichtbar, der Rumäniens Eigenständigkeit gegenüber den Moskauer Freunden behauptet und nun den Präsidenten der US-Imperialisten empfängt. Ein Stück glänzender politischer Akrobatik, freilich ohne Netz.