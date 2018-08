Inhalt Seite 1 — Mit den Schäfchen im Wirtshaus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bad Langenbrücken

Unter den 3000 Seelen in Bad Langenbrücken im Kreis Bruchsal ist der Teufel los. So wenigstens glauben es die Geistlichen Räte um den Freiburger Erzbischof Hermann Schäufele sehen zu müssen. „Mit schmerzlicher Bekümmernis bin ich mit meinen Gedanken seit Wochen bei euch“, ließ dieser seine Schäfchen wissen. Diese aber setzten sich in Omnibusse und Autos und wallfahrten, 500 Mann stark, gen Freiburg auf den Münsterplatz, stellten ihrer Excellenz einen Sarg vor die Haustüre und bekundeten plakativ: „Hier ruht der Wille von 77,5 Prozent.“

77,5 Prozent der wahlberechtigten katholischen Gemeindemitglieder in dem alten Schwefelbad haben sich nämlich in einer Umfrage dafür ausgesprochen, daß ihnen ihr Pfarrverweser Kurt Weinschenk – seit 1966 im Amt – erhalten bleibe. Nur 7,3 Prozent stimmten gegen diese „Schenkung“, und 15,2 Prozent sagten weder „ja“ noch „nein“.

Doch was bedeutet für das Episkopat des Volkes Stimme? Generalvikar Schlund hat zu dieser Volksbefragung erklärt, das Ordinariat könne sich bei seinen Entscheidungen nicht allein von Mehrheitsverhältnissen leiten lassen, sondern müsse auch pastorale Gesichtspunkte berücksichtigen. Man müsse dieses Plebiszit auch aus der „Dorfpsychologie“ heraus werten.

Und also wurde in Freiburg gewertet: Zuerst sei es zwischen der politischen Gemeinde und dem Pfarrverweser wegen der Beerdigungszeiten und anderer sachlicher Fragen zu Differenzen gekommen, dann habe es zwischen Weinschenk und dem Kirchenstiftungsrat Spannungen wegen der Kosten für die Erneuerung des Pfarrhauses gegeben, dann habe bei den Wahlen zum Pfarrgemeinderat die Liste der Weinschenk-Gegner mehr als die Hälfte der Stimmen gewonnen und schließlich habe der Pfarrgemeinderat mit neun von zwölf Stimmen die Abberufung des Hirten verlangt:

Das wiegt gewiß schwer. In Langenbrücken fragt man sich aber, ob nicht das Wort von Bürgermeister Kramer noch schwerer gewogen haben könnte, als dieser bei Domkapitular Vomstein vorgesprochen habe. Damit sei nämlich der Stein ins Rollen gekommen, behaupten die Weinschenk-Anhänger. Sie kolportieren auch die Aussage des 63 Jahre alten Gemeindeoberhauptes über das 36 Jahre alte Kirchengemeindeoberhaupt: „Unser Pfarrer ist zu modern. Er sitzt mit den Arbeitern im Wirtshaus.“ Ja, sogar Karten soll der katholische Würdenträger mit seinen Schäfchen im Wirtshaus gespielt haben. Und in den Pausen zwischen dem Religionsunterricht soll er vor lauter Mitmenschlichkeit seinen Sechzehnjährigen nicht einmal das Rauchen untersagt haben.

Dem Erzbischof scheint Schlimmeres zu schwanen. „Geht es bei diesem Streit wirklich um Seelsorge und Pfarrgemeinde?“ fragte er missionarisch. Und dann: Er denke mit tiefer Trauer an die unheilvollen Folgen, die aus solch einem Streit in den Herzen der Kinder und der Jugend erwüchsen. Gerade die Jungen waren es aber, welche die Wallfahrt gen Freiburg organisierten, Gerechtigkeit für Weinschenk und den Rücktritt ihres Bürgermeisters verlangten. Der Erzbischof soll den Delegierten der Demonstranten schließlich sogar erklärt haben: „Pfarrer Weinschenk trifft keine Schuld.“ Trotzdem hat er ihn zum 1. August als Religionslehrer nach Rastatt versetzt und die Pfarre in Langenbrücken nach öffentlicher Ausschreibung an Pfarrer Hils verliehen. Der Grund: Man habe es in Freiburg für richtig gehalten, durch die Versetzung Weinschenks den Frieden in der Gemeinde wiederherzustellen.