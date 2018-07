Da Übereinstimmung herrscht, daß mit einer generellen Fortsetzung der Aktien-Hausse nicht mehr gerechnet, werden kann, sind die deutschen Börsen an den Rand der Lethargie geraten. Völlig zum Erliegen gekommen wäre das Geschäft, wenn es nicht die Abfindungs- und Übernahmespekulation gäbe. Es werden immer neue Gesellschaften entdeckt, für die es angeblich mächtige Interessenten gibt.

Seit Wochen stehen die Conti-Gummi-Aktien im Mittelpunkt. Man weiß, daß der Vorstand kooperationsbereit ist, und man weiß ferner, daß bei Conti-Gummi Aktienpakete bestehen, die eine Übernahme durch einen Interessenten erleichtern könnten. Aber wer sollte sich Conti-Gummi angliedern wollen? Das Volkswagenwerk hat bereits zweimal – recht glaubwürdig – dementiert. Neuerdings wird einer der großen Chemie-Konzerne „verdächtigt“, eine Version, die nicht sofort von der Hand zu weisen ist, zumal damit die „Überfremdungsgefahr“ gebannt wäre.

Zu den Börsenfavoriten zählen weiterhin die NSU-Aktien, die jetzt ohne den NSU-Genußschein gehandelt werden. Während der NSU-Genußschein mit seinem Kurs stagniert, klettert die NSU-Aktie munter nach oben. Innerhalb von vier Jahren, so meinen die Käufer, wird das Volkswagenwerk den NSU-Aktionären das Angebot machen, 100 Mark NSU-Aktien in 100 Mark VW-Aktien zu tauschen. Also müßten sich die Kurse beider Papiere annähern. Allerdings nicht ganz, denn vorerst werden die VW-Dividenden (für 1969 schon 22 Prozent?) noch höher sein als die NSU/Audi-Ausschüttungen.

K. W.