Alle sprechen von Preissteigerungen – aber die Deutschen legen mehr denn je auf die hohe Kante

Es ist eigentlich paradox. Nie in den letzten Jahren haben sich die Deutschen so sehr vor „der Inflation“ gefürchtet wie in diesen Wochen. Nie zuvor haben sie aber auch so viel gespart wie heute. Die Sparquote – also der Teil des Einkommens, der auf die hohe Kante gelegt wird – steigt ständig. Die Deutsche Bank, größtes Geldinstitut der Bundesrepublik, berichtet über einen Zuwachs der Spareinlagen um 9,4 Prozent – im letzten Jahr lag die Wachstumsrate nur bei 8,4 Prozent.

Offenbar hat alles Krisengerede der Aufwertungspropagandisten, die seit dem Herbst vergangenen Jahres immer aufs neue unmittelbar bevorstehendes Unheil prophezeit haben, bisher das Verhalten des deutschen Sparers nicht zu beeinflussen vermocht. Zwar zeigen Umfragen, daß „Stabilität des Geldwertes“ gegenwärtig ganz hoch in der Wunschliste der Bundesbürger steht – aber offenbar sind die meisten Deutschen doch davon überzeugt, daß Sparen sich noch lohnt. In der Tat sind auch die Preissteigerungen bisher recht gering. Eines der großen deutschen Kaufhausunternehmen hat vor wenigen Tagen in internen Besprechungen vorausgeschätzt, daß die Preiserhöhungen im Durchschnitt des ganzen Jahres nicht über 1,5 Prozent hinausgehen werden.

Man muß es immer wieder sagen, auf die Gefahr hin, sich zu wiederholen: die Teuerung ist gegenwärtig geringer als in den Jahren 1961 bis 1966, also nach der damaligen Aufwertung der Mark. Um Mißverständnisse auszuschließen: Mit dieser Feststellung soll natürlich nicht behauptet werden, daß eine Aufwertung überhaupt keinen Einfluß auf die Preisentwicklung hat, noch gar daß Ammenmärchen nachgebetet werden, Nichtaufwertung stütze die Preisstabilität (siehe Michael Jungblut: „Die schwarz-roten Märchentanten“ auf Seite 18). Es soll nur gesagt werden, daß die primitive Formel „Aufwertung bedeutet Preisstabilität, Nichtaufwertung dagegen Inflation“ 1961 falsch war und heute auch nicht richtig ist. Das Tempo der Preissteigerungen hängt eben von vielen Faktoren ab, keineswegs nur von dem Wechselkurs – zumal Termin und Höhe einer Paritätsänderung unter den Befürwortern, heute wie damals, leidenschaftlich umstritten sind.

Doch sprechen wir nicht von Aufwertung, sondern vom Sparen. Lohnt es wirklich noch? Eine einfache Rechnung zeigt, daß Geld auf einem normalen Sparkonto sich real gegenwärtig nur noch mit 1,3 Prozent rentiert. Soviel bleibt von vier Prozent Zinsen nach Abzug der Teuerungsrate von 2,7 Prozent übrig. Nun wird der Hinweis, daß eine Realverzinsung von 1,3 Prozent mehr ist, als die Sparer in fast allen anderen Ländern zu erwarten haben, die Sparbuchbesitzer bei uns kaum beruhigen; 1,3 Prozent werden den meisten als zuwenig erscheinen.

Aber dabei muß es doch gar nicht bleiben. Wer sein Geld längerfristig anlegt, erhält höhere Zinsen. Und offenbar werden die Sparer zinsbewußter: Karl Klasen, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, berichtet: „Die Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist sind nur noch um 6,9 Prozent, mit vereinbarter Kündigungsfrist um 12,4 Prozent gestiegen.“ Für die letzteren gibt es fünf und mehr Prozent Zinsen. Wer festverzinsliche Wertpapiere oder sogenannte Rentenfonds kauft, kann sogar gut sieben Prozent Rendite erzielen – von Aktien und Aktienfonds gar nicht zu sprechen.

All diese Formen des Sparens lohnen also durchaus – selbst wenn der Preisauftrieb einmal einige Monate lang etwas stärker werden sollte. Und sie sind dem „kleinen Mann“ auch nicht verschlossen: Anteile von Renten- und anderen Investmentsfonds zum Beispiel gibt es schon für 25 Mark. Diether Stolze